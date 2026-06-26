Vücudumuzu korkutan ağrılara dikkat: Masum sanılıyor ama günlük hayatı kabusa çevirebiliyor
Masum sanılıyor ama günlük hayatı kabusa çevirebilen bu ağrıya dikkat etmeliyiz.
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Masum sanılıyor ama günlük hayatı kabusa çevirebilen bu ağrıya dikkat etmeliyiz.
Sırt ağrısı çoğu zaman geçici bir kas zorlanması gibi görülse de duruş bozukluğu, hareketsizlik, ağır kaldırma ve omurga kaynaklı problemler ağrının arkasındaki temel nedenler arasında yer alıyor. Uzmanlara göre uzun süren, bacaklara yayılan ya da uyuşma ve güçsüzlükle birlikte görülen ağrılar ihmal edilmemeli.
Gün içinde masa başında uzun süre oturmak, telefon ve bilgisayar kullanırken öne eğilmek ya da ağır bir eşyayı yanlış şekilde kaldırmak... Tüm bu alışkanlıklar sırt ağrısına zemin hazırlayabiliyor. Özellikle modern yaşamla birlikte hareketsizlik arttıkça sırt, boyun ve bel bölgesinde hissedilen ağrılar daha sık görülüyor.
1. Duruş bozukluğu ve uzun süre hareketsiz kalmak Masa başında saatlerce aynı pozisyonda oturmak, kambur durmak, telefonu sürekli aşağı bakarak kullanmak ve omuzları öne doğru düşürmek sırt kaslarını zorlayabilir. Bu durum zamanla kaslarda gerginlik, omuz çevresinde sertlik ve sırtın üst bölümünde ağrıya neden olabilir.
2. Kas zorlanması ve yanlış hareketler Ani hareketler, ağır kaldırma, spor yaparken vücudu fazla zorlamak ya da uzun süre ayakta kalmak sırt kaslarında gerilmeye yol açabilir. Kas zorlanmasına bağlı ağrılar genellikle hareketle artar, dinlenmeyle hafifleyebilir. Ancak ağrı birkaç gün içinde azalmıyor, giderek şiddetleniyor ya da günlük hareketleri kısıtlıyorsa uzman değerlendirmesi gerekebilir. Çünkü basit sanılan bir zorlanma, altta yatan farklı bir omurga problemine de eşlik edebilir.
3. Omurga, disk ve sinir kaynaklı sorunlar
Sırt ve bel bölgesindeki ağrı bazen omurlar, diskler veya sinirlerle ilgili sorunlardan kaynaklanabilir. Bel fıtığı, disk problemleri ya da sinir sıkışması gibi durumlarda ağrı yalnızca sırtta kalmayabilir; kalçaya, bacağa ya da kollara doğru yayılabilir. Ağrıya uyuşma, karıncalanma, güç kaybı, yürümekte zorlanma veya gece artan şiddetli ağrı eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
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