Vücudumuzu korkutan ağrılara dikkat: Masum sanılıyor ama günlük hayatı kabusa çevirebiliyor

2. Kas zorlanması ve yanlış hareketler Ani hareketler, ağır kaldırma, spor yaparken vücudu fazla zorlamak ya da uzun süre ayakta kalmak sırt kaslarında gerilmeye yol açabilir. Kas zorlanmasına bağlı ağrılar genellikle hareketle artar, dinlenmeyle hafifleyebilir. Ancak ağrı birkaç gün içinde azalmıyor, giderek şiddetleniyor ya da günlük hareketleri kısıtlıyorsa uzman değerlendirmesi gerekebilir. Çünkü basit sanılan bir zorlanma, altta yatan farklı bir omurga problemine de eşlik edebilir.