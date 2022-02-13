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Sağlık İmamdan cami kapısına dikkat çeken yazı!
Sağlık

İmamdan cami kapısına dikkat çeken yazı!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Şarköy Cami İmamı Yakup Ercan, cami kapısına 'Maskeni Tak İbadetini Huzurla Yap' şeklinde yazı asarak cemaate uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 19:59:00 -
İmamdan cami kapısına dikkat çeken yazı!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, camilerde sık sık maske ve mesafe uyarısı yapılırken, Şarköy Cami İmamı Yakup Ercan da, cami kapısına 'Maskeni Tak İbadetini Huzurla Yap' diye yazdı. Cemaatin kurallara uyduğunu anlatan Ercan, yazının faydalı olduğunu söyledi.

Burhaniye’de cami girişlerine dezenfektanlar ve maskeler konurken, sık sık uyarılar yapılıyor. İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki kırsal Şarköy Mahallesi Cami İmamı Yakup Ercan’da caminin kapısına 'Maskeni Tak İbadetini Huzurla Yap' diye yazdı.

Cemaate teşekkür etti

Cemaatin uyarıları dikkate aldığını kaydeden Ercan, yazının faydalı olduğunu anlattı ve cemaate teşekkür etti.

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