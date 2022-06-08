‘İmam Hatip’te dansöz’ iftirası ellerinde patladı

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Bursa’da Çalı İlköğretim Okulu’nda meydana gelen dansözlü Anneler Günü kutlama skandalının ardından okulu “İmam Hatip” gibi yansıtan Zillet medyasının yalanı ortaya çıktı. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde skandal meydana geldi. Çalı İlköğretim Okulu ve 80 öğrencili İmam Hatip Ortaokulu’nun faaliyet yürüttüğü okul binasında Anneler Günü etkinliğine dansöz getirildi. Dansözü ilkokuldaki Okul Aile Birliği’nin getirdiği belirtildi. Yarı çıplak dansözün Çalı İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Konferans Salonu’nda oynatıldığı öğrenildi. Rezil etkinliğin ardından Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü ve okul aile birliği yönetimini görevden uzaklaştırıldı.

İlkokul ve İHO bir arada

Bursa Nilüfer Çalı İlkokulu binasında 1000 öğrenci olduğu, 80’ini İmam Hatip Ortaokulu talebelerinin oluşturduğu bildirildi. Çoğunluğu ilkokul olmak üzere ilkokul ve İmam Hatip öğrencilerinin aynı binada eğitim gördüğü öğrenildi.

Kirli algı haberleri

Din düşmanı medya, ilkokul velilerinin bulunduğu Okul Aile Birliği’nin gerçekleştirdiği dansözlü program rezaletini “İmam Hatip’te dansöz” algısıyla kamuoyuna servis etmeye kalkıştı. Sanki İmam Hatip öğrencilerinin aileleri dansöz oynatmış gibi algı oluşturuldu. Kendi arzuladıkları hayat tarzının İmam Hatip’te yaşandığı yönünde yalan haberlere yer verildi. Tetikçi Oda TV, Cumhuriyet, Sözcü, Tele 1 gibi medya organları dansözün ilkokulda değil imam hatipte oynatıldığı algısı uyandırmaya kalkıştı. Karanlık Odatv “İmam Hatip’te dansöz şov... Görevden alındı” başlığıyla konuyu haberleştirdi. Tele1, “İmam Hatip binasında dansöz oynatıldı” yalanını attı. Cumhuriyet ise “İmam Hatip ortaokulunda dansöz oynatıldı” dedi, daha sonra haberi “Okulda dansöz oynatıldı; Müdür görevden uzaklaştırıldı” şeklinde değiştirdi. Milli Gazete de aynı koroya uyarak, “Bu kadar da olmaz! İmam hatip okulunda dansöz oynattılar” başlıklı haberle Zillet Medyası’ndaki paydaşlarının peşine takıldı.

Sözcü

Korkusuz