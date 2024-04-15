İmam Hatiplileri hedef aldı! 98 yaşındaki bu bunak öldüğünde cenazesini kim kıldıracak?
Sanayi, Çalışma, Milli Eğitim bakanlıkları ve Başbakan Yardımcılığı yapan Ali Nail Erdem, İmam Hatiplileri hedef alarak büyük bir skandala imza attı.
Sanayi, Çalışma, Milli Eğitim bakanlıkları ve Başbakan Yardımcılığı yapan Ali Nail Erdem, Sözcü'ye verdiği röportajda, "Dua ile milletin meselelerini çözemezsin" açıklaması yaptı.
28 Şubat kafası aradan yıllar geçmesine rağmen bir yerlerden çıkıp yine ve yeniden İslam'a saldırmayı sürdürüyor.
Eski bakanlardan Ali Nail Erdem, İmam hatipliler ile ilgili tepki çeken açıklamalar yaptı.
Erdem yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin sorunlarını çözmek için sabahın saat dördünde çocukların başına birer takke taktırıp, ellerine kuranı Kerim’le okula gönderemezsiniz o yanlış" diyerek İmam hatiplileri hedef aldı.
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