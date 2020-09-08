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Gündem İmam Hatiplilere hırlayan Erol Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Erol Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 20:10:00 -
İmam Hatiplilere hırlayan Erol Mütercimler'e kötü haber

Haber Global'de ekranlara gelen bir canlı yayın programa konuk olan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Erol Mütercimler, aşağılık ifadelerle İmam Hatiplileri hedef aldı.

Programın diğer konuğu olan yazar Müfid Yüksel’in "Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benol kimlerin kurduğu okullar, bizim papazların kurduğu okullar" şeklindeki sözlerini yarıda kesen Mütercimler, İmam Hatip mezunlarıyla ilgili “cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız” ifadelerini kullandı.

Haddini aşarak çukur zihniyetini aşağılık ifadelerle dile getiren Erol Mütercimler'e kötü haber ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden geldi.

Skandalla ilgili açıklama yapan Genel Başkan Kamber Çal, Mütercimler hakkında 81 ilde suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Çal, şunları söyledi:

"ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak hemen hızlı şekilde avukatlarımıza talimatı verdik. Bu konuyla ilgili hukuki süreci hızlı şekilde başlattık. 81 ilde Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Aynı şekilde tüm illerimizdeki imam hatipliler derneklerini aynı davayı açması için teşvik ediyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda teyakkuz halindeler, onlar da çok inanılmaz tepki koymuş durumdalar. Erol Mütercimler denen bu adama dava açacaklar." 

 

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