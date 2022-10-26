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Medya İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'le ilgili sıcak gelişme!
Medya

İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'le ilgili sıcak gelişme!

İmam Hatiplileri çirkin sözlerle hedef alarak hakaret eden ve hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı 250 bin TL kefaletle kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 16:15:00 - 2022-10-26 16:37:09
İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'le ilgili sıcak gelişme!

İmam Hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Gülşen'in ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbiri, 250 bin lira ‘güvence miktarı yatırmak’ şartıyla kaldırıldı.

Gayriahlaki giyim kuşamıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde çirkin ifadelerle İmam Hatiplilere hakaret etmişti. Tepkilerin çığ gibi yükseldiği Gülşen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

3 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede ise Gülşen'in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Öte yandan Gülşen 21 Ekim’de hakim karşısına çıkmış, yapılan duruşmada ise mahkeme, sanık Gülşen Çolakoğlu'nun imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ancak ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar vermişti.

‘Yurt dışına çıkış yasağı’na itiraz edilmişti

Karar sonrası Gülşen, avukatları aracılığıyla yeniden itiraz etti. İstanbul 33.Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen kararda ise sanık Gülşen Çolakoğlu hakkında verilen ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına ilişkin karara yönelik itiraz kabul edildi.
Verilen kararda Gülşen’in, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin ‘güvence miktarı yatırmak’ şeklinde değiştirilmesine hükmedildi.

250 bin TL kefaletle kaldırıldı

 

Mahkeme, sanığa ayrıca 250 bin lira güvence miktarını yatırması için 2 hafta süre verilmesine de karar verildi. Güvence miktarı yatırılıp ilgili makbuz mahkemeye ulaştığında, Gülşen’in ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılacak.

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