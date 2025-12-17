İmam hatiplilerden küresel başarı hikayesi: Çince öğreniyor, TEKNOFEST’te derece yapıyorlar

Okulda eğitim gören öğrenciler, Çince ve İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde önemli fırsatlar yakalıyor. Çince eğitimi alan öğrenciler, Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi’nde yaz kamplarına katıldı, Çince Köprü Yarışması’nda Türkiye ikinciliği elde etti. İngilizce hazırlık sınıfı öğrencileri ise İngiltere ve Almanya’da eğitim ve kültür programlarına katılarak dil becerilerini yerinde geliştirme imkanı buluyor.

Okulda eğitim tek bir alanla sınırlı değil. Astronomi sınıflarında bilimin sınırları zorlanırken, dijital oyun atölyelerinde öğrenciler tüketici değil üretici olmayı öğreniyor. “Kendi oyunumuzu kendimiz tasarlarız” anlayışıyla geliştirilen projeler, gençlerin hayal gücünü teknolojiyle buluşturuyor.

TÜRKİYE ÇAPINDA DERECELER

Öğrencilerin teknoloji atölyelerinde geliştirdiği projeler, ulusal yarışmalarda önemli başarılar elde etti. İşitcell Projesi ile işitme engellilerin iletişimini güçlendirmeye yönelik çözümler üretildi. Yabgu Projesi ile orman yangınlarına hızlı müdahale hedeflendi. Bu çalışmalar sayesinde, öğrenciler, “Sen Yeter ki Yap” proje yarışmalarında Türkiye üçüncülüğü, “Başarılı Örnekler” sergisinde Türkiye üçüncülüğü, TEKNOFEST Engelsiz Yaşam Teknolojileri kategorisinde Türkiye beşinciliği, TÜBİTAK Marmara Bölge Finalleri’nde Türkiye beşinciliği elde edildi.

EĞİTİMDE HEM AKIL HEM KALP

Küçükçekmece Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi, akademik başarıyı değerler eğitimiyle harmanlayan yapısıyla öne çıkıyor. Dil, bilim ve teknolojiyi; ahlak, sanat ve sporla birlikte sunan okul, Türkiye’nin geleceğine yön verecek çok yönlü bireyler yetiştiriyor. Okul, öğrenciler için çok eğlenceli ve çok öğretici bir yolculuk sunuyor.