Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği

CHP’nin yaşanan yolsuzluklar nedeniyle iflasın eşiğine getirdiği Beşiktaş Belediyesi’nde şeytanın aklına gelmeyecek bir skandal patlak verdi. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütüne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan önceki Başkan Rıza Akpolat döneminde kasası sıfırlanan ve personel maaşlarını ödemek için factoring şirketlerden milyonlarca lira borç alan Beşiktaş Belediyesi’nde kripto para ürettiği ortaya çıktı. Belediye Başkan Yardımcısı ve Sağlık İşleri Müdürü Şeref Şeker ile Sağlık İşleri Müdürlüğü personelleri Turgay Baş ve Çağatay Kara’nın, 2021 yılında belediyenin kurumsal network ve donanım altyapısını kullanarak veri madenciliği yaptığı öğrenildi. Kurumsal internet hattı üzerinden yasal olmayan sitelere erişen Şener ve suç ortaklarının, kuruma ait bilgisayarlara “Monero. Cryptocurrency. Miner” yazılımını kurarak, yüksek elektrik tüketimi ile bilgisayarlar madenciliği yaptığı belirtildi. Akit’in ulaştığı belgelerde, gözünü para hırsı bürüyen Şeref Şeker’in kurumun imkanlarını kullanarak kurduğu kripto para üretim sistemi şöyle çalıştı:

SKANDALLAR ZİNCİRİ

Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Ağız ve Diş Sağlığı birimi için kullanılmakta olan DrayTek marka ethernet cihazını devre dışı bırakan Şeker ile suç ortakları, zemin kat UPS odasından 1. kat Sağlık İşleri Müdürlüğü 1 envanter No’lu odasına iki adet yeni ethernet bağlantı kablosu çekti. Kabloları takip eden Daire Amiri Erhan Kaya ve Güvenlik Amiri Taylan Boyraz, Erhan Kaya ile Çağatay Kara’ya bilgi verilerek odaya girdiklerinde, kabloların FortiNet marka FortiGate 60E firewall cihazına takılı ve aktif olarak çalıştığını gördü. 18.02.2021 tarihinde ise sabah sisteme müdahale için giden Bilgi İşlem teknik personeli, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın adını kullanan Şeref Şeker tarafından odaya alınmadı. 26 Şubat 2021 tarihli tutanağa göre, Sağlık İşleri Müdürlüğünün kullanmakta olduğu meddata servera (sağlık uygulaması sunucusuna) Bilgi İşlem Sorumlusu Aykut Timar’ın administrator (yönetici) şifresiyle girildiğinde ise belediyeye ait bilgisayarlara kripto para üretimine yarayan Monero. Cryptocurrency.Miner adlı yazılımın yüklendiği tespit edildi. 19 Şubat 2021 tarihli tutanakta ise Ağız ve Diş Sağlığı biriminin internet çıkışlarının, belediyenin merkezi internet sistemi üzerinden sağlanmasının ardından yapılan incelemede kripto para yazılımı Monero.Cryptocurrency.Miner trafiği tüm detayları ile kayda alındı. Bilgi İşlem Müdürü Selman Ünal tarafından Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne yazılan 24 Mart 2021 tarihli soruşturma tutanağında ise Şeker, Baş ve Kara hakkında idari soruşturma açılarak cezai işlem uygulanması istendi. CHP’li belediye yönetiminin ise kripto vurgununu yargıya taşımak yerine sümen altı ettiği belirlendi.