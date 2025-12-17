Gözler yarın vereceği ek ifadede! Böcek konuşacak mı?

ÇINAR DEMİR ANKARA

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturmasında son aşamaya gelinirken, CHP Lideri Özgür Özel’e adaylık için 20 milyon dolar verdiği iddialarıyla gündeme gelen Muhittin Böcek, ek ifade verecek. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen yolsuzluk soruşturması kapsamında iddianamenin tamamlanabilmesi için eski başkan Böcek ile 6 ismin son ifadeleri alınacak.

20 MİLYON DOLAR RÜŞVET

Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya’nın ek ifadelerinin alınmasının ardından 18 Aralık’ta iddianamenin tamamlanacağı belirtiliyor. Şüphelilerin ifadeleri, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda alınacak. Böcek’in son ifadesinde neler söyleyeceği ise Özgür Özel’in siyasi geleceğini yakından ilgilendiriyor. Zira Böcek’in aday olmak için Özel’e 20 milyon dolar rüşvet verdiği iddialarına ilişkin bir itirafı, Özel’in Genel Başkanlık kariyerini bitirebilir. Tüm gözler Böcek’in son ifadesine çevrilirken, olası bir itirafın CHP’yi ciddi manada sallayacağı yorumları yapılıyor. İtirafçı İşadamı Ali Yılmaz, paranın Böcek’in oğlu Gökhan Böcek tarafından karayoluyla Ankara’ya gönderildiğini belirterek, bilgiyi bizzat Gökhan’dan aldığını söylemişti. CHP’li belediyelere yönelik her soruşturmaya cevap yetiştiren Özgür Özel, 20 milyon dolarlık rüşvet iddialarına karşı ise sessiz kaldı. Özel, Böcek’in etkin pişmanlık başvurusu yaptığı iddiası için, “Basına itirafçı olacak diye sızdıranlar da buradakiler. Oradaki başsavcının haberi bile yok. Muhittin Böcek’e adam yolluyorlar, ‘CHP’ye iftira at’ diyorlar”demişti.

VERECEĞİ İFADE ÇOK ÖNEMLİ

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Hadi Dündar ise, şunları söyledi: “Muhittin Böcek’in vereceği ifade çok önemli. Eğer ‘20 milyon doları Özel’e verdim’ derse ve ispat ederse bu ifadenin değerli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bazen delillere ulaşmak mümkün olmayabilir. Böyle bir durum ise ana muhalefet partisinin liderinin belediye başkan adayını belirlemek için 20 milyon dolar rüşvet alma ihtimali dahi siyaset açısından sıkıntılı ve sorunlu bir durumdur. Özel’in başı zaten uzun bir süredir şaibeli kurultaylar ve İBB yolsuzluk soruşturmasından dolayı, ciddi anlamda dertte. Böcek böyle bir ifade verirse CHP’nin kendi genel başkanlarının böyle bir işe karışmasından dolayı acilen partinin başından uzaklaştırılmasına ilişkin adımlar atacağına inanıyorum. Bugüne kadar atılan adımlar eksik kaldı. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve ekibi tarafından işlemlerin yürütüldüğü kabul edildi.”