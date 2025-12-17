Rusya, Ukrayna savaşını Karadeniz'e taşıdı

Sebahattin Ayan İstanbul

Rusya’nın 2022 yılından bu yana Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaş, Karadeniz’de tansiyonu her geçen gün daha da yükseltiyor. Son aylarda Ukrayna limanlarında demirli bulunan Türk ticaret gemilerinin hedef alınması dikkat çekerken, Rusya’nın saldırıları bu kez daha ciddi bir boyuta ulaştı. Cuma akşamı saatlerinde, Türk şirketi Cenk Ro-Ro’ya ait Panama bayraklı “CENK T” adlı yolcu ve yük gemisi, Odessa Limanı’nda demirli olduğu sırada Rus füzesiyle vuruldu. Saldırı, Karadeniz’deki ticari deniz trafiğinin güvenliği ve Türkiye’nin bölgedeki çıkarları açısından ciddi endişelere yol açtı. Bu kapsamda Rusya’nın savaşı Karadeniz’e taşımasına ilişkin gelişmeleri gazetemize değerlendiren ASAM Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Mehmet Uslu, Ukrayna–Rusya savaşının hava, kara ve deniz boyutlarıyla halen devam ettiğini belirterek, Karadeniz’de artan gerilimin Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Uslu, Türkiye’nin Karadeniz’e komşu iki ülke arasında yaşanan savaşta başından bu yana dengeli ve temkinli bir politika izlediğini vurgulayarak, “Ankara, Karadeniz’in güvenli bir deniz olarak kalması ve savaşın sona ermesi adına hem güvenlik hem de diplomatik girişimlerini kararlılıkla sürdürüyor” dedi.

Savaşın denizlere taşınmasının, bölgedeki savaş gemileri ve sivil deniz araçlarını doğrudan hedef haline getirdiğini ifade eden Uslu, Ukrayna’nın Kırım’ın ilhakı ve Azak Denizi’ndeki limanlarını kaybetmesiyle deniz gücü açısından zayıfladığını, buna karşılık Rus savaş gemilerini hedef alarak Rus donanmasına önemli kayıplar verdirdiğini kaydetti. Savaşın uzamasının Rusya’yı donanmasını takviye etmeye zorladığını belirten Uslu, Montrö Boğazlar Sözleşmesi gereği ne Rusya’ya ne de Ukrayna’ya ait savaş gemilerinin İstanbul Boğazı’ndan geçişinin kısıtlı olduğunu, bu durumun Rusya’nın manevra alanını sınırlandırdığını söyledi.

ABD RUSYA’NIN ELİNİ GÜÇLENDİRDİ

Son dönemde ABD’den gelen Rusya yanlısı açıklamaların ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya verdiği askeri desteğin sahadaki dengeleri etkilediğini dile getiren Mehmet Uslu, “Bu süreçte sahada ve masada eli güçlenen Rusya’nın Karadeniz’deki hareket alanı da genişledi” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE SAVAŞA SÜRÜKLENMEK İSTENİYOR

Karadeniz’de yaşanan son saldırıların son derece kritik olduğuna işaret eden Uslu, Ukrayna’nın sivil yük gemilerine insansız deniz araçlarıyla (İDA) saldırılar düzenlediğini, bunun ardından Rusya’nın da Ukrayna limanında bulunan bir Türk yük gemisini SİHA ile hedef aldığını hatırlattı. Bazı saldırıların Türk bayraklı gemilere ve hatta Türk kara suları içinde gerçekleşmesinin riski daha da artırdığını vurgulayan Uslu, “Bu durum Karadeniz’de güvenli ticari taşımacılığı ciddi biçimde tehdit ediyor” dedi.

Ege’de binlerce adanın silahlandırıldığını, Akdeniz’de birçok ülkenin donanmasının konuşlandığını hatırlatan Uslu, “Bugüne kadar savaşsız ve güvenli kalan tek deniz Karadeniz’di. Ancak gelinen noktada buranın da bilinçli şekilde yüksek gerilim hattına sürüklenmek istendiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güneyinde Irak ve Suriye kaynaklı istikrarsızlık, Ege ve Akdeniz’de GKRY–Yunanistan–İsrail hattında artan askeri yığınak ve şimdi de Karadeniz’de yükseltilen tansiyonun, Türkiye’yi çevreleme stratejisinin parçaları olduğunu savunan Uslu, “Rusya’nın sıcak denizlere inme hedefi, Ukrayna’yı maşa olarak kullanan müttefiklerin Karadeniz’e girme isteği ve Türkiye’yi savaşa çekme çabaları birlikte değerlendirilmeli. Bu sürecin nihai hedeflerinden biri de Türkiye’nin askeri, teknolojik ve sosyo-kültürel yükselişini sekteye uğratmaktır” dedi.