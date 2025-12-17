Son 10 yılın dibini gördü! İstanbul'da tehlike adım adım yaklaşıyor

- "Bir an önce su tasarrufu seferberliği başlatılmalıdır" İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Havzası'nda son yıllarda kuraklığın olduğunu söyledi. Türkiye'nin de güneyinin, batısının ve Marmara Bölgesi'nin bu kuraklıktan etkilendiği anlatan Toros, "İstanbul'da şehre su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son 10 yılın aynı dönemine göre en alt seviyeye inmiş haldedir. Suyla ilgili ciddi bir imtihandayız." dedi. İstanbul'un genel iklim değerlerine göre en çok yağışı aralık ve ocak ayında aldığını dile getiren Toros, bu ay alınan yağış kadar neredeyse su tüketimi olduğunu ve barajlardaki doluluk oranının artmadığını belirtti.