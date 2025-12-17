  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Büyük fırsat kapıda: Herkes merak etti! Fenerbahçe’de Talisca dönemi bitiyor mu?

Son 10 yılın dibini gördü! İstanbul'da tehlike adım adım yaklaşıyor

Aile buluşması... Engelli çalışanlarımızın sesi olmaya, sorunlarını görünür kılmaya devam edeceğiz!

Trafiğin neden kilitlendiği belli oldu: Yollardaki araç sayısı belli oldu!

Böyle zulüm görülmedi... CHP'li Tuzla Belediyesi'nde antrenör kıyımı: Dünya şampiyonu yetiştiren hocalar kovuldu

Cüzdanlara dikkat edin: Türkiye'den Fransa için seyahat uyarısı!

Ölümünü ilahi aşkına kavuştuğu ‘düğün’ saydı! Mevlana, vefatının 752. yılında anılıyor

Tüm planlar artık altüst! 2 ay olmayacak, peki şimdi ne olacak?

Yeni Türk İHA’larına hazır mısınız? Ok yaydan çıktı bir kere

Parkta inanılmaz keşif: Bu izler tam 210 milyon yıllık!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Son 10 yılın dibini gördü! İstanbul'da tehlike adım adım yaklaşıyor

AA Giriş Tarihi:
Son 10 yılın dibini gördü! İstanbul'da tehlike adım adım yaklaşıyor

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük seviyeye düşerek yüzde 17,83 olarak ölçüldü.

#1
Foto - Son 10 yılın dibini gördü! İstanbul'da tehlike adım adım yaklaşıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Nisan'da yüzde 82,22'ye yükselen barajlardaki su seviyesi, düşmeye devam ediyor. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 17,83 olarak kaydedildi. Su miktarı, Ömerli'de yüzde 16,45, Darlık'ta yüzde 28,27, Elmalı'da yüzde 53,44, Terkos'ta yüzde 18,86, Alibey'de yüzde 12,46, Büyükçekmece'de yüzde 17,05, Sazlıdere'de yüzde 15,62, Istrancalar'da yüzde 29,45, Kazandere'de yüzde 1,81, Pabuçdere'de yüzde 2,71 olarak hesaplandı. Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 154,7 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 573,4 kilogram oldu.

#2
Foto - Son 10 yılın dibini gördü! İstanbul'da tehlike adım adım yaklaşıyor

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 439,14 milyon, Yeşilçay'dan da 91,49 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 530,63 milyon metreküp su alındı. İstanbul'da dün 3 milyon 3 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 2 milyon 363 bin metreküpü regülatörlerden, 640 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi. İSKİ istatistiklerine göre, 17 Aralık'taki baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 60,98, 2016'da yüzde 38,17, 2017'de yüzde 55,44, 2018'de yüzde 69,18, 2019'da yüzde 34,67, 2020'de yüzde 21,94, 2021'de yüzde 44,68, 2022'de yüzde 34,22, 2023'te yüzde 47,45, 2024'te yüzde 30,09 ve 2025'te yüzde 17,83 olarak kaydedildi.

#3
Foto - Son 10 yılın dibini gördü! İstanbul'da tehlike adım adım yaklaşıyor

- "Bir an önce su tasarrufu seferberliği başlatılmalıdır" İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz Havzası'nda son yıllarda kuraklığın olduğunu söyledi. Türkiye'nin de güneyinin, batısının ve Marmara Bölgesi'nin bu kuraklıktan etkilendiği anlatan Toros, "İstanbul'da şehre su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son 10 yılın aynı dönemine göre en alt seviyeye inmiş haldedir. Suyla ilgili ciddi bir imtihandayız." dedi. İstanbul'un genel iklim değerlerine göre en çok yağışı aralık ve ocak ayında aldığını dile getiren Toros, bu ay alınan yağış kadar neredeyse su tüketimi olduğunu ve barajlardaki doluluk oranının artmadığını belirtti.

#4
Foto - Son 10 yılın dibini gördü! İstanbul'da tehlike adım adım yaklaşıyor

Bu noktada yapılması gereken iki seçeneğin söz konusu olduğuna değinen Toros, "Önümüzdeki günlerde bol miktarda yağış gelirse ve barajlar dolarsa bir su sıkıntımız olmayabilir ama yoğun yağış olmazsa o zaman su tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Kullandığımız suyu yarı yarıya indirmemiz lazım aksi takdirde susuzlukla karşı karşıya kalırız." ifadelerini kullandı. Kente verilen suyun yarısının neredeyse Melen ve Yeşilçay'dan geldiğine dikkati çeken Toros, tasarruf olmazsa, su tüketimi azalmazsa bu akarsulardan gelen suyun da yeterli olmayacağını kaydetti. Toros, "Bir an önce su tasarrufu seferberliği başlatılmalıdır. Bu noktada su farkındalığı ve duyarlılığının artırılması gerekiyor. Musluklara su başlığı kullanılması, basınç ayarlı vana takılması gibi benzer tasarruf tedbirleri alınmalıdır." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kan donduran haber! Binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı
Dünya

Kan donduran haber! Binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı

Terör devleti İsrail'in yakıp yıktığı Gazze’de bir binanın enkazından 45 ceset çıkarıldı.

Her şeye maydanoz olan Ekrem "Hırsızların elini sıkmam"a suspus!
Gündem

Her şeye maydanoz olan Ekrem “Hırsızların elini sıkmam”a suspus!

“Hırsızların elini sıkmam” iddiası karşısında her şeye anında cevap yetiştiren Ekrem İmamoğlu’nun suspusa yatması, iddianın ağırlığını daha ..
Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı
Gündem

Lisede rezalet! Kız öğrencilere çıplak fotoğraflarını gönderdi, tutuklandı

Ankara’da bir lisede kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf gönderen beden eğitimi öğretmeni, “çocuğa karşı cinsel taciz”..
Mahkemeden provokatör Fatih hakkında açıklama
Gündem

Mahkemeden provokatör Fatih hakkında açıklama

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, Altaylı'nın, YouTube kanalındaki söylemleriyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'..
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! PKK-SDG için süre daralıyor: 80 bin kişilik ordu operasyona hazırlanıyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! PKK-SDG için süre daralıyor: 80 bin kişilik ordu operasyona hazırlanıyor

Suriye’ye entegrasyon konusunda ayak direyen PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin sonuna gelindi. Suriye ordusu 15 gün sonra dolacak süreni..
20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…
Gündem

20 kilo veren ırkçı Tanju hastalığını açıkladı: Kanser…

20 kilo veren Bolu’nun ırkçı Belediye Başkanı Tanju Özcan, sağlık sorunları hakkında konuştu. Kendisini görenlerin ‘Kötü hastalığa mı yakala..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23