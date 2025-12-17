İsrail, Yunanistan ve GKRY olağanüstü çağrısıyla gizlice toplandı Savaşa mı hazırlanıyoruz

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar, Salı günü Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hava kuvvetlerinden üst düzey yetkililerle olağan dışı, acil nitelik taşıyan bir stratejik toplantı gerçekleştirdi.

İsrail basınından HM News, toplantıyı “Türkiye ile savaşa mı hazırlanıyoruz?” başlığıyla duyurarak, toplantının rutin askeri temaslardan açık biçimde ayrıldığını vurguladı.

Haberde, bu dikkat çekici toplantının Türkiye’nin bölgesel askeri kapasitesini hızla artırdığı ve Doğu Akdeniz’de oyun kurucu bir aktör haline geldiği bir dönemde yapılmasına özellikle dikkat çekilirken “İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin ötesinde, Ankara’nın sahadaki fiili gücünün Tel Aviv’de ciddi bir güvenlik gündemi oluşturuyor” denildi.

‘STRATEJİK BİR MESAJ’

Görüşmenin Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmesi, İsrail medyasında “Ankara’nın etki alanına en yakın noktalardan birinde verilen stratejik mesaj” olarak yorumlandı.

Başta İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığı, Doğu Akdeniz’deki deniz ve hava gücü ile çok cepheli hareket kabiliyeti karşısında yeni ve daha sıkı bir koordinasyona yöneldiği ifade edildi.

Haberde, toplantıda hava sahası kontrolü, ortak operasyonel senaryolar ve yüksek yoğunluklu çatışma ihtimallerine yönelik hazırlıkların ele alındığı belirtildi. İsrailli güvenlik kaynakları bu temasları “önleyici iş birliği” olarak tanımlasa da Tel Aviv basını bu adımları Türkiye’nin caydırıcı gücüne karşı oluşturulmaya çalışılan bir denge arayışı şeklinde değerlendirdi.

‘SON DERECE NADİR’

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı düzeyinde gerçekleştirilen bu tür üçlü görüşmelerin son derece nadir olduğunun vurgulandığı haberde “Böyle bir toplantı ancak bölgesel güç dengelerinde ciddi bir değişim yaşandığında gündeme gelebilir. Türkiye’nin askeri kapasitesi artık senaryo değil, planlama konusu haline gelmiştir” denildi.

Öte yandan, yaklaşık bir ay önce Yunanistan’ın İsrail ile gelişmiş hava savunma sistemleri ve topçu sistemleri satın almak üzere temas halinde olduğu hatırlatılırken “Bu girişim, Türkiye’nin sahip olduğu savaş uçakları ve insansız hava araçlarına karşı yeni bir hava savunma ağı kurma hedefiyle bağlantılıdır” ifadesi kullanıldı.

Yunanistan yönetimi, kısa süre önce silahlı kuvvetlerin kapsamlı biçimde modernize edilmesini öngören geniş çaplı bir planı da kamuoyuna açıkladı. Buna göre Atina, 2036 yılına kadar yaklaşık 28 milyar euroluk savunma yatırımı yapmayı hedefliyor. Planın merkezinde yer alan “Aşil Kalkanı” adlı çok katmanlı hava savunma sistemi, İsrail basınında çıkan haberlerde Türkiye’nin bölgedeki askeri üstünlüğünü dengelemeye yönelik bir hamle olarak yorumlandı.

‘ACİL ADIM ATMAYA ZORLUYOR’

Analistlere göre İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, Doğu Akdeniz’deki bu askerî ve diplomatik hareketliliğin merkezinde Türkiye’nin yükselen askeri gücü, operasyonel tecrübesi ve caydırıcılığı bulunduğu açıkça dile getirilmeye devam ediyor. Ankara’nın attığı adımların, bölgedeki aktörleri olağanüstü toplantılara, acil ittifak adımlarına ve yüksek bütçeli savunma projelerine zorladığı vurgulanıyor.