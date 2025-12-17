Tribünler mercek altına alındı! İspanya’da fanatik gruplara büyük operasyon!
İspanyol polisi, ikinci futbol liginde mücadele eden bazı takımların fanatik taraftar gruplarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Madrid kaynaklı açıklamaya göre operasyonda 57 kişi gözaltına alınırken, şiddet ve yasa dışı yapılanmalara karşı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
İspanya Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Cartagena'da, çeşitli futbol kulüplerini destekleyen şiddet yanlısı radikal grupların üyeleri olduğu tespit edilen 57 kişinin düzenlenen operasyonlarda yakalandığı bildirildi.
Granada ve Cadiz takımları arasında 25 Ekim'de oynanan maç sırasında yaşanan taraftar olayları sonrasında harekete geçen polisin Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Murcia kentlerinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldığı kişiler, kamu düzenini bozmakla suçlanıyor.