Tribünler mercek altına alındı! İspanya’da fanatik gruplara büyük operasyon!

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
İsrail, Yunanistan ve GKRY olağanüstü çağrısıyla gizlice toplandı Savaşa mı hazırlanıyoruz

Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk’in ifadesi ortaya çıktı: "Seni camdan atacağım" diyen ablam sevgilisi için annemi öldürebilir

Gözler yarın vereceği ek ifadede! Böcek konuşacak mı?

Savcılık harekete geçti! Nur Köşker’den şok delil hamlesi geldi!

Diğer CHP’li belediyeler duymasın! Belediye bilgisayarında kripto madenciliği

İndirim için gözler Cumhurbaşkanında

CHP’li belediyenin ihmalkarlığı yine patlak verdi! Denetimsizliği Sarıyer’i facianın eşiğine getirdi: Kayan bina gecekonduya çarparak durabildi

Gazze saldırıları sürerken İsrail ordusunda bir intihar daha!

Sosyal medyayı sallayan o iddialara son nokta konuldu Devletten net açıklama geldi!

Jasmine dizisi edep sınırlarını zorluyor! Çarpık düzenin çarpık piyonları...
Gündem

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İspanyol polisi, ikinci futbol liginde mücadele eden bazı takımların fanatik taraftar gruplarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Madrid kaynaklı açıklamaya göre operasyonda 57 kişi gözaltına alınırken, şiddet ve yasa dışı yapılanmalara karşı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İspanya Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Cartagena'da, çeşitli futbol kulüplerini destekleyen şiddet yanlısı radikal grupların üyeleri olduğu tespit edilen 57 kişinin düzenlenen operasyonlarda yakalandığı bildirildi.

Granada ve Cadiz takımları arasında 25 Ekim'de oynanan maç sırasında yaşanan taraftar olayları sonrasında harekete geçen polisin Granada, Cadiz, Malaga, Burgos ve Murcia kentlerinde düzenlediği operasyonlarda gözaltına aldığı kişiler, kamu düzenini bozmakla suçlanıyor.

