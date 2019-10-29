İmam Hatipliler eski okulunu istiyor! İmam Hatiplilere sığınmacı muamelesi

Hasan Türkmen Ankara

Ankara’nın Keçiören ilçesinde iki yıl önce tadilat sebebiyle Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu’na geçici olarak taşınan Tarhuncu Ahmet Paşa İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, eski okullarını istiyor.

Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulu’nda düz ortaokul öğrencileri ile ayrı bloklarda eğitim gören İmam Hatipli öğrenciler, kendilerine ait bloğun 2 yıl önce yıkılarak, Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu’na geçici olarak gönderildi. Ancak 2 yıl sonra yapımı tamamlanan Tarhuncu Ahmet Paşa İmam Hatip Ortaokulu’na gönderilmeyen İmam Hatipliler, eski okullarına gitmek istese de, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, o bloğu İmam Hatip öğrencileri yerine daha önce bir diğer blokta eğitim gören düz ortaokul öğrencilerine tahsis etti. Yaklaşık 2 yıldır Mehmet Emin Yurdakul İlkokulu’nda sığınmacı gibi eğitim gören İmam Hatipliler, tekrar İlçe Milli Eğitim’e başvuruda bulunarak, eski okulda boş kalan bloğu istediler. Fakat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bu sefer boş kalan bloğu İmam Hatipli öğrencilere vermek yerine Halk Eğitim Merkezi olarak hizmete açtı.