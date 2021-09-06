İmam Hatipliler başarılarını ödülle taçlandırdı

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye’de milli eğitimin çıtasını yükselten imam hatipler, yıl boyunca aldıkları ulusal ve uluslararası ödüllerin yanı sıra 2021 üniversite maratonuna da damga vurdu.

YKS 2021’de ilk 100’e giren öğrencilerin 42’sini oluşturan imam hatipliler, ilk 1000’de 387, ilk 5 binde 1.658 talebeyle yer aldı. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi başta olmak üzere İHL’liler en prestijli üniversitelerin en stratejik bölümlerine yerleşti. Tıp, Yapay Zeka Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Hukuk, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makina Mühendisliği gibi bölümler imam hatiplilere kapılarını açtı.

Dünya çapında başarı

Ortaokul ve lise öğrencilerinin çekim merkezi olan imam hatipliler, başarıya giden yolda bilgi yarışmalarından spora, sanat faaliyetlerinden teknolojiye birçok alanda gıptayla bakılan ödüller elde ediyor. Zirveye çıkan yolun taşlarını başarılarla ören imam hatipliler; uluslararası bilim yarışmalarında 1.’lik elde etti, yurt dışındaki karikatür yarışmasında özel ödül aldı, kitap okuma yarışmalarında en tepede yer aldı, TÜBİTAK araştırma projelerinin finallerinde boy gösterdi, yüzme ve güreş gibi spor dallarında dünya çapında başarılara ulaştı.

TEKNOFEST’teki İHA, SİHA, uçan araba, insansız su altı sistemleri gibi yarışmalarda imam hatip öğrencileri ülke çapında derece elde etti. Dini ve manevi yönden de donanımlı yetişerek okullarımızın çift kanatlı kelebekleri olan imam hatipliler, hafızlık yarışmalarındaki tatlı rekabeti zaferle tamamladı.

Rusya’nın birincileri

Rusya merkezli düzenlenen ve 659 bin 480 öğrencinin katıldığı 17. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması’nı (URFODU) imam hatipliler kazandı. Yalova Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi 5. sınıf öğrencisi Ersan Akdoğan ve 7. Sınıf öğrencisi Muhammed Emin Tazegül, URFODU’nun birincisi oldu.

Güney Kore’de gerçekleştirilen 29. Uluslararası Sicaco Karikatür Yarışmasında Sinop Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nimet Biçer “Öğrenci Özel Ödülü”nün sahibi oldu.

TÜBİTAK’ın gözdeleri

TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge finallerinde 26 imam hatip ortaokulu ödül aldı. İmam hatip ortaokulları 14 Birincilik, 7 İkincilik ve 5 Üçüncülük kazanarak yarışmalarda başarı gösterdi.

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projesinde Ankara Keçiören Prof. Dr. Necmettin Erbakan AİHL öğrencisi Zain Orfalı, Coğrafya alanında Türkiye 1’inciliğini elde etti.

Milli roketi iki günde gökyüzüne fırlattılar

TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri final yarışmasında Isparta Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye üçüncüsü oldu.

Roketsan’ın ürettiği Hisar hava savunma roketinin bütün montajını yapıp gökyüzü ile buluşturma başarısını Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri gösterdi. İlk gün montaj, ikinci gün fırlatma işlemlerini gerçekleştiren İHL’liler, iki günde büyük başarı elde etti.

TEKNOFEST’in yıldızları

Ürettiği İHA ve SİHA’larla Türkiye savunma sanayisinin gücüne güç katan Baykar Savunma’nın tertiplediği TEKNOFEST’e de İmam Hatip talebeleri damga vuruyor. Teknofest 2020 yarışmalarında başarı elde eden İHL’liler şöyle listelendi:

• Eğitim Teknolojileri Yarışmasında Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye Kapsayıcılık Takımı ile Türkiye birinciliğini,

• Uçan Araba Tasarım Yarışmasında Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Anatolia Takımı ile Türkiye ikinciliğini,

• Su Altı Sistemleri Yarışmasında Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Tekno-Entalpi Takımı ile Türkiye ikinciliğini,

• Eğitim Teknolojileri Robotik BiyoLAB Yarışmasında Konya Meram İmam Hatip Ortaokulu, Bilim Kurdu-2 Takımı ile Türkiye ikinciliğini,

• İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında Kocaeli Şehit Ozan Özen Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gama Robotik Takımı ile Türkiye altıncılığını kazandı.

• Liseler Arası İHA Sabit Kanat Yarışmasında Konya Hocacihan Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hocacihan Takımı ile Jüri Özel Ödülünü elde etti.

Kick boks’ta Avrupa’nın, güreşte Türkiye’nin şampiyonu oldular

Türkiye açık kick boks Avrupa şampiyonasında müzikli formda Avrupa birincisi, Hatay Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hüseyin Kardaş oldu. İHL’li Kardaş daha önce de +91 kiloda Avrupa ikincisi olmuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 16-17 Yaş Yıldız Erkekler Serbest Güreş Lige Terfi Müsabakalarında Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şahin Acar, 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Spor programı uygulayan Veysel Karani Anadolu İHL, daha önce çeşitli dallarda 94 madalya kazanma başarısı göstererek Türkiye’nin en gözde spor liseleri arasında yer bulmuştu.

11-12 Yaş Yüzme Yarışmasında Gaziantep Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hasan Çepni altın madalya kazandı.

Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve milli sporcu Sevilay Öztürk, İtalya’da gerçekleştirilen Paralimpik Yüzme Dünya Serilerinde, 50 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 200 metre serbest stil finallerinde 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Hafızlıkta gözler onlarda

Diyanet İşleri Başkanlığı Kız Öğrenciler Hafızlık Yarışması’nı, Büyükçekmece Tepecik İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Mervenur Selin Peker kazandı.

Konya Karapınar İmam Hatip Ortaokulu görme engelli öğrencisi Ravzanur Koçaker, 12 ayda hafız olma başarısı gösterdi.

TÜGVA Kitap Kurtları Yarışıyor yarışmasında Türkiye birincisi Osmaniye Şehit Bekir Evren İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Rümeysa Toslak oldu.