İmam Hatipli öğrencilerden Türkiye'ye boykot mesajı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Boykot nedir?" videosu dikkat çekti.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Arkasına küresel haydut ABD ile kukla Avrupa'yı alan terörist İsrail, işgal ettiği Filistin'de katliamlarına devam ediyor.
Çocuk, kadın ve yaşlı ayırmadan kan döken teröristlere karşı vicdan sahibi insanlar, harekete geçti.
Dünyanın dört bir yanından insanlar, Filistinlilerin kanından beslenen İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerini boykota başladı.
Dalga dalga büyüyen boykota; Türkiye'den de toplumun tüm kesimlerinden destek yağıyor.
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İmam Hatipli öğrencilerden boykot mesajı
Boykota destek veren İstanbul Sultangazi'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.
Kamera karşısına geçen öğrenciler, hazırladıkları "Boykot nedir?" isimli videoda şu mesajları verdi:
"Taraf olmayı seçmektir. Bir olmaya, birlik olmaya adım atmaktır. Yok sayılmayı kabullenmemektir. Hz Davut'un Câluta attığı taştır. 'Direnişe selam' cümlesine anlam katmaktır.
Sen de taraf ol! Boykot et!"
Sosyal Medya
Elon Musk, kendisine reklam boykotu yapan Siyonist şirketlere çok sert çıkıştı “Gidin kendinizi (…Küfür) dedi.