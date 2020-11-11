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Aktüel İmam Hatipli öğrenciden önemli proje
Aktüel

İmam Hatipli öğrenciden önemli proje

Balıkesir’in Burhaniye 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Cevdet Uysal, park eden aracın dikiz aynalarına yerleştirilen sensörler ile yanından geçenleri algılayıp, kapılarının açılmasını önleyen “Tehlikeye değil hayata kapı aç” adlı proje hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:13:00 -
İmam Hatipli öğrenciden önemli proje

Projenin TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışması’nda teknoloji tasarı alanında 3. olduğunu kaydeden Cevdet Uysal, “Proje hayata geçtiği zaman gelecekte genellikle elektrik enerjili araçlar olacağı için hiçbir enerji kaybı yaşanmadan rahat bir şekilde can ve mal güvenliği artırılabilir” dedi. Uysal’ın danışmanı öğretmen Tarık Olpak da “Projeyle araç içi ve dışı can ile mal güvenliğini artırarak trafik kazalarının bir nebze de olsa azalacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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