İmam hatipli kız öğrenci ilçenin gurur kaynağı oldu

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Devrek Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi 8/A Sınıfı Öğrencisi Ayşenaz Çengelcik Zonguldak’ta düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvasında önemli bir başarıya imza atarak okunun gurur kaynağı oldu.

Ayşenaz Çengelcik il genelinde 40 öğrencinin katıldığı yarışmada temsil ettiği Devrek ilçesinden birinciliği elde ettiği başarıyla 5-6-7 Haziran tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek olan Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye Turnuvası’nda Zonguldak’ı temsil etmeye hak kazandı.

Okul Müdürü İsmail Öztürk, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi," Öncelikle bu turnuvaya öğrencimizi hazırlayan öğretmenimiz Hande Bilgin Uraz’a oklum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Öğrencimizin elde ettiği bu anlamlı başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. Akademik başarının yanı sıra stratejik düşünme, sabır ve odaklanma gerektiren bu tür alanlarda öğrencilerimizin kendini göstermesi bizler için çok kıymetli. Öğrencimizi ve emeği geçen öğretmenimizi gönülden tebrik ediyor, Türkiye finallerinde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum" diye konuştu

Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu başarıyla birlikte eğitimdeki nitelikli çalışmalarını bir kez daha ortaya koymuş bulundu.