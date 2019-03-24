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İmam Hatipli hafızlar bölge birinciliği için yarıştı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları arasında düzenlenen, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması finaline katıldı.

24 Mart 2019 Pazar 14:49
İmam Hatipli hafızlar bölge birinciliği için yarıştı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri ve Ortaokulları arasında düzenlenen, Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması finaline katıldı. Vali Bilmez, genç hafızların gelecekte dünyaya nizam verme adına büyük bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.


Van Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışmaya Van, Hakkari, Bitlis, Siirt, Şırnak, Mardin, Diyarbakır illerinden imam hatip lisesi ve ortaokullarından 11 hafız katıldı. Burada konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, hafızlık yarışmasının Milli Eğitim Bakanlığı Din Hizmetleri tarafından yapılmasının önemine dikkat çekerek, bu organizasyonun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.


Genç hafızların gelecek için umut olduğunu anlatan Vali Bilmez, ”Ben ve benim yaşımdaki insanlar bu gördüğüm manzara karşısında ne kadar şükretsek azdır. Milli Eğitim Bakanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde hafızlık yarışması düzenliyor. Bu çok önemlidir. Sizin geldiğiniz Hakkari, Bitlis, Siirt, Şırnak, Diyarbakır, Mardin gibi illerimiz 1800’lü yıllarda bölgesine, Ortadoğu’ya ilim saçan kentlerdi. Her biri, birer medrese ve tasavvuf ocağıydı. Ama bugün geldiğimiz noktada belki de Ortadoğu’nun en çok sekülerleşen kentleri oldu. 100 yıldan fazladır bu bölgede bu yapıyı çökertmeye yönelik özel projeler uygulandı. İnşallah aynı kentler, bölgesine ve dünyaya ilim, irfan, medeniyet, hoşgörü ve tasavvuf kültürünü yayan yerler olur. Sizler o küllerden tekrar doğan filizler olursunuz. Sorumluluğunuz çok fazla. Bölgemizin yapısı bozulmuş. Kentler değerlerden, örf, adet, geleneklerden uzaklaşmış. Bu kentler tekrar geçmişine sahip çıkıp ışık saçan kentler olmalı. Ama aynı zamanda da pozitif ilimlerle donatılmış insanlarla eskisinden güç alan, yeni dönemin argümanlarıyla da bölgesine, coğrafyasına, dünyaya nizam verenler olursunuz. Bu etkinliğe öncülük eden Başta Milli Eğitim Bakanlığına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke’nin de, selamlama konuşması yaptığı yarışma hafızların Kuran’ı Kerim tilavetiyle devam etti.


Programa, ilçe milli eğitim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri de katıldı.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 14:49
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