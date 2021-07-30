  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Minimum 8 transfer yapacağız"
Beşiktaş, yeni sözleşme imzaladı
Yangında yürekleri sızlatan görüntü!
Almanya’dan Türkiye’deki laikçilere tokat gibi cevap
Eğitim İmam Hatipler yine düşman çatlattı! YKS'de dereceye giren yüzlerce öğrenci gururlandırdı
Eğitim

İmam Hatipler yine düşman çatlattı! YKS'de dereceye giren yüzlerce öğrenci gururlandırdı

Türkiye genelindeki İmam Hatip Lisesi mezunlarının 2021 YKS sınavındaki başarıları göz kamaştırdı. İmam Hatip mezunu yüzlerce öğrenci yine dereceye girerek gururlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 19:50:00 - 2021-07-30 19:54:53
İmam Hatipler yine düşman çatlattı! YKS'de dereceye giren yüzlerce öğrenci gururlandırdı

 Yeniakit.com.tr 

2021 YKS sonuçlarına göre İmam Hatip liseleri, yine başarıları ile göz kamaştırdı.

Türkiye genelindeki İmam Hatip okullarından yüzlerce öğrenci, yine dereceye girerek, İmam Hatiplilerin başarısını ortaya koydu.

İmam Hatipler tercih edilmiyor yalanı!

Bu arada 28 Şubat zihniyetini hala bünyesinde bulunduran medya kuruluşlarının 'İmam Hatip Liseleri tercih edilmiyor' yalanına karşın, Proje İmam Hatip liselerinde doluluk oranı yüzde 98'i aştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay