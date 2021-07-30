İmam Hatipler yine düşman çatlattı! YKS'de dereceye giren yüzlerce öğrenci gururlandırdı
Türkiye genelindeki İmam Hatip Lisesi mezunlarının 2021 YKS sınavındaki başarıları göz kamaştırdı. İmam Hatip mezunu yüzlerce öğrenci yine dereceye girerek gururlandırdı.
Yeniakit.com.tr
2021 YKS sonuçlarına göre İmam Hatip liseleri, yine başarıları ile göz kamaştırdı.
Türkiye genelindeki İmam Hatip okullarından yüzlerce öğrenci, yine dereceye girerek, İmam Hatiplilerin başarısını ortaya koydu.
İmam Hatipler tercih edilmiyor yalanı!
Bu arada 28 Şubat zihniyetini hala bünyesinde bulunduran medya kuruluşlarının 'İmam Hatip Liseleri tercih edilmiyor' yalanına karşın, Proje İmam Hatip liselerinde doluluk oranı yüzde 98'i aştı.