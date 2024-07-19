“İmam Hatip’e mi gideceksin? Orada kendini harcarsın” demişlerdi. İlçe birincisi oldu

“Ben bu yolun çok başındayken gerek ailem gerek çevrem şu sözleri sarf etmişlerdi " Ne! imam Hatip'e mi gideceksin? Orada kendini harcarsın, kendine yazık edersin" gibi birçok olumsuz söylemle karşılaştım” diyen Yusuf Emre Kaplan 2024 Üniversite YKS Sınavlarında ilçedeki öğrenciler içinden en yüksek puan alarak Piraziz ilçe birincisi oldu.

Yusuf Emre Kaplan, Bir İmam hatip mezunu olarak ilçe birincisi olduğunu duyduğunda şöyle söyledi.

İMAM HATİPLİLERE BORCUMDU

“Ben bu yolun çok başındayken bana gerek ailem gerek çevrem şu sözleri sarf etmişlerdi "Ne! imam Hatip'e mi gideceksin?, orada kendini harcarsın, kendine yazık edersin" gibi birçok olumsuz söylemle karşılaştım. Sıkı çalışma ve azim başarı serüvenimin başlangıcı oldu. Benim buradaki en büyük misyonum İmam Hatip karşıtlarına ne kadar haksız olduklarını kanıtlamak, onların anlamsız tabularını yıkmaktı ve bunu başarmak kendi okulumdan çok tüm İmam Hatiplilere kendi çapımda borcumdu yerine getirebildiysem ne âlâ!” dedi.



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İMAM HATİP KARŞITLARI

“İmam hatip karşıtlarının her daim karşısında durma vazifemi son nefesimi verinceye kadar devam ettireceğim.” Diyen Kaplan sözlerine “Bugün çok gururluyum hem kendim adıma hem ilçem adına hem de İmam hatip ailem adına iyi ki varsınız hep var olun.” Diyerek devam etti.

HOCALARINA TEŞEKKÜR

Kendisini yetiştiren hocalarına da teşekkür eden Yusuf Emre Kaplan;

“Son olarak bugünlere gelmemde emeği geçen başta ailem olmak üzere beni İmam Hatip ailesine dahil olmamı sağlayan kıymetli okul müdürüm Deniz hocama, Üniversite hazırlığı döneminde yanımda olan hepsi tek tek saygıdeğer kişilikler olan ders hocalarıma, rehber hocam Ümit hocama, beni bu süreçte asla yalnız bırakmayan sınıf öğretmenim Aykan hocam, kendimi keşfetmemde ve hayatıma değer katan bilgileri en samimi dille bana aktaran Erol hocama ve beni onurlandıran değerli Kick Box hocam Yılmaz Turan’a şükranlarımı sunuyorum.” Diyerek sözlerini bitirdi.