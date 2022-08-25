İmam Hatip okulu mezunlarından Gülşen için 81 ilde suç duyurusu! 'Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğiz'

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Gülşen sahne aldığı bir mekanda kullandığı ahlak dışı ifadeleri sebebi ile Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Sahnede bir kişiden bahseden Gülşen, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor." diyerek büyük bir hadsizliğe imza attı.

İmam Hatip okullarından mezun olanlar Gülşen'in ahlak dışı sözleri sebebi ile 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

'Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğiz'

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektir." denildi.

Açıklamada, Gülşen için 81 ilde suç duyurusunda bulunulacağı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı:

İmam Hatip Okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün İmam Hatip okullarımızda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda on milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsad etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. Cumhuriyet savcılıklarına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız.