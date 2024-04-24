İmam hatip öğrencilerinden Gazze'deki akranlarına anlamlı yardım

Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Ortaokul öğrencileri tarafından Gazze'ye destek amacıyla okul bahçesinde kermes düzenlendi.

İşgalci siyonist rejimin 7 Ekim'de "Aksa Tufanı" operasyonun ardından Gazze'ye uyguladığı soykırım 200'üncü gününü geride bıraktı. İşgalci rejimin saldırıları sonucu şehid sayısı 35 bine, yaralı sayısı ise 78 bine yükseldi.

Gazze'de yapılan katliamların yanı sıra hayatta kalanlar ise, açlık ve susuzluk mücadele ediyor. Gazze'ye yardım götürebilecek tek kapı olan Refah Sınır Kapısı'nda ise, çok az sayıda yardım tırlarının geçişlerine izin veriliyor.

Türkiye'de Umut Kervanı olmak üzere birçok yerel ve ulusal yardım kuruluşları ise Gazze için başlattıkları yardım kampanyaları sürüyor.

Gazze'ye en anlamlı yardımlardan biri ise, Malatya Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul öğrencilerinden geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öğrencilerin başlattığı, ailelerin, öğretmen ve idarecilerin de destek vermesiyle okul bahçesinde gelirinin Gazze'ye gönderilmesi amacıyla kermes açıldı.

İşgalci siyonistlerin Gazze'de yaptığı katliamda bebekleri dahi katlettiğini ve orada hayatta kalanların ise çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini belirten öğrenciler, bir nebze de olsa onlara yardımcı olmak amacıyla bu kermesi açtıklarını dile getirdiler.

"Biz de bir nebze de olsa katkımız olsun diye kermes düzenledik"

Öğrencilerden Hamza Berat Karlıdağ, "Gazze'ye yardım göndermek için bu kermesi açtık. Sınıf öğretmenlerimiz görevler seçerek böyle bir organizasyon düzenlediler. Bu şekilde Gazze'ye yardım etmiş olacağız. Çünkü israil Gazzeyi bombalıyor ve oradakiler çok zor şartlarda hayatlarını devam ettiriyor. Biz de bir nebze de olsa oradaki kardeşlerimize katkımız olsun diye böyle bir kermes düzenledik." dedi.

"Kermesimiz çok iyi ilgi gördü"

Gazze'ye yardım yapmak amacıyla açtıkları kermese ailelerin ve öğretmenlerin de kendilerine destek olduğunu belirten Ayşenur Binici, "Bu şekilde Gazze'ye yardım etmeye çalışıyoruz. Kermesimiz çok iyi ilgi gördü. Çevredeki birçok okuldan da kermesimize katılanlar oldu. Bir aylık 2 aylık bebekler katlediliyor ve oradaki aileleri çok üzülüyor. Çok zor şartlarda hayatlarını sürdürüyorlar. Bizde okul olarak böyle bir yardım yapmayı düşündük. Çok da iyi oldu." diye konuştu.

"Gazze'deki kardeşlerimiz tek başlarına olmadıklarını bilsinler"

siyonist rejimin Gazze'de başta bebek, çocuklar olmak üzere oradaki insanları katlettiğini kaydeden Aişe Beril Arslan, "Elimizden başka bir şey gelmiyor. Biz hem elimizden geldiğince hem de dilimizle yapılan zulmü duyurmaya çalışıyoruz. Çok güzel katılım oldu. Ben kermeste bileklik satıyorum. Tabi bir sürü ürün satılıyor ve çok güzel bir kazanç elde ediyoruz. Gazze'deki kardeşlerimiz biraz teselli olsunlar ve tek başlarına olmadıklarını bilsinler diye böyle bir kermes düzenledik." ifadelerini kullandı.

"Dünyada zulüm gören bütün insanlara karşı bir duyarlılık oluşturulmaalı"

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nuri Yanbay ise, "Gazze'de devam eden zulümden dolayı okulumuzdaki öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteği ile bir kermes düzenleyelim, gelirlerini Gazze'ye bağışlayalım istedik. Gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Başta Gazze olmak üzere, dünyada zulüm gören bütün insanlara karşı bir duyarlılık seviyesinin yükseltilmesini istedik. Maksat hasıl olmuş İnşallah. Emeği, katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Duyarlılıklarından dolayı tüm velilerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Katılım çok güzel. Komşu okullardan, idarecilerimizden, milli eğitimden, belediyeden misafirlerimiz oldular. Destek verdiler. Gelenlerin Allah hayırlarını kabul etsin." temennisinde bulundu. (İLKHA)