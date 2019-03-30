İmam Hatip öğrencilerinden Aizanoi Antik Kenti gezisi Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Aizonai Antik Kentini gezdiler ve tarihi mekanlar hakkında bilgiler aldılar.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Aizonai Antik Kentini gezdiler ve tarihi mekanlar hakkında bilgiler aldılar.

Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İsmail Yıldız, yaptığı açıklamada, ’’Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel açıdan bilinçlendirilmesi, yakın tarihi mekanlarımızı tanımaları amacıyla Aizanoi Antik Kentine gezi düzenledik. Anturia Arkeoloji ve Sosyal Çevre Okulu’nda görev yapan Sinan Özcan rehberliğinde yapılan gezimizde öğrencilerimiz tarihi mekanları eğlenerek öğrendiler. Öğrencilerimizin tarihi ve kültürel birikimlerini artırmak amacıyla gezi ve etkinliklerimiz bundan sonrada devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

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