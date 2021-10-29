İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı
Her fırsatta "İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdim" diyerek kendisini öven CHP'nin trolü Kemal Bildiş, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü sosyal medya hesabından içki masası fotoğrafı paylaşarak kutlayan Sözcü Gazetesi Yılmaz Özdil'in kuyruğuna takıldı. Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atlayan Bildiş'in yaptığı paylaşım "Birinci olmuş ama içkinin haram olduğunu öğrenememiş" yorumunu beraberinde getirdi.
"İmam Hatip Lisesi" mezunu olmakla övünen CHP'nin trolü Kemal Bildiş, Sözcü Gazetesi Yazarı Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı. Her fırsatta "İmam Hatip Lisesi"ni birincilikle bitirdiğini söyleyerek kendisini öven Bildiş, Özdil'in kuyruğuna takıldı.
Milleti ayyaşlığa özendirmeye çalışan Yılmaz Özdil, "Cumhuriyetimizin şerefine" diyerek bir alkol masasının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
"İmam Hatip'i birincilikle bitirdim" diyerek millete caka satan eski KOSGEB Müdürü Kemal Bildiş de aynı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Teklif var, ısrar yok, Cumhuriyetimizin şerefine" ifadesini kullandı.
İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdiğini söyleyen Kemal Bildiş'in söz konusu paylaşımı "Birinci olmuş ama içkinin haram olduğunu öğrenememiş" yorumunu beraberinde getirdi.