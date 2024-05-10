İmam Hatip Lisesinde teknoloji festivali

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Türkiye’nin ve gelecek nesillerin mimarı İmam Hatip okulları her alanda eğitim vermeye devam ediyor. Bu manada 2016 yılında eğitime başlayan İstanbul Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Fen ,Teknoloji ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Geniş imkân ve olanaklara sahip bir kampüste eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü okulda ‘2. Bilim, teknoloji ve inovasyon şenliği’ düzenlendi.

16 ŞEHİRDEN 2 BİN ZİYARETÇİ

Öğrencilerin düzenlediği programa; Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentürk, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Okul Müdürü Hikmet Feridun Aksu, Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Arslantürk ve ilçede bulunan okul idarecileri ile veliler katıldı. 16 farklı şehirden 2 bin ziyaretçi ağırlayan şenlikte öğrenciler, teknoloji alanındaki yeteneklerini sergileyip atölye çalışmaları yaptı. Robot Turnuvası, Yapay Zekâ İdeathon, Online Eğitim Hackathon yarışmaları düzenlendi.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN ÜLKE



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aksu, etkinliğin teknolojiye ilgi duyan öğrenciler için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “Teknolojiyi sadece kullanma değil üreten güçlü Türkiye’nin güçlü toplumunu oluşturmak ve ahlaklı bireyler yetiştirmek için yola çıktık. Programımızda farklı okullardan gelen birbirinden yetenekli öğrencilerin geliştirdiği, ürettiği içlerinde yapay zekanın da kullanıldığı sergiler ve yarışmalar düzenleyeceğiz. Türkiye’nin daha güçlü olması için öğrencilerimiz, akademik kadromuz ile var gücümüzle çalışacağız.”

TEKNOLOJİ ÇAĞI

Çıkrıkçı da, “Kimler tasarlıyor, üretiyor ve satıyorsa onlar dünyada belirleyici oluyor. Savunma sanayi alanında yapay zekâ alanında ülke olarak varız ve var olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Boztepe ise şunları söyledi: “Bu çağın ismi teknoloji olacaktır. Hep örnek veririz Fatih Sultan Mehmet Han’ı büyük bir lider ve padişah olarak. Fatih’in büyük olmasının yegâne sebebi günün teknolojisine ayak uydurması ve kullanmasıdır. Bizler de bu teknolojiye ayak uydurmak zorundayız.”