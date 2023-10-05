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Eğitim İmam Hatip Lisesi’nde takdir toplayan uygulama
Eğitim

İmam Hatip Lisesi’nde takdir toplayan uygulama

Yeniakit Publisher
2023-10-05 13:49:00 -
İmam Hatip Lisesi’nde takdir toplayan uygulama

Diyarbakır’da, Çermik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri her gün okuma saatinin ilk on dakikasında her öğrenci bir sayfa Kur’an-ı Kerim okuyarak bir hatim tamamlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, okulda son üç yıl her gün bir ders saati, okuma saati olarak uygulanmakta olduğunu söyledi.

Bu yıl geçmişten farklı olarak daha önceden bir adet Kur'an-ı Kerim sayfalara ayrılarak tek tek preslenip ve preslenen sayfalar her öğrenciye bir tane düşecek şekilde ayarlandığını belirten Bozdoğan, “Okuma saatinde her öğrenci bir sayfa alıp dersin ilk on dakikasında okuyor ve böylelikle on dakika içinde bütün Kur'an-ı Kerim okunarak bir hatim indirilmiş oluyor. Gençlerimiz bu şekilde imam hatip okullarının gerçek ruhunu yaşatmış oluyor. Öğrencilerimiz, din ilimleri ve fen ilimlerini beraber alarak hem maddi hem manevi yönlerini geliştiriyor” dedi.

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