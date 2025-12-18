Türkiye Diyanet Vakfı, gönülleri fethetti! Nijerya'da 30 bin kişi için su kuyusu ve mescit açıldı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), suya ulaşmakta güçlük çeken coğrafyalarda yürütülen "Bir Damla Bir Hayat" projesi kapsamında Nijerya'da su kuyusu ve mescit açtı.
Başkent Abuja'ya yaklaşık 180 kilometre mesafedeki Nasarawa eyaletine bağlı Makarato köyünde düzenlenen programla mescit ibadete, 60 metre derinliğe sahip su kuyusu hizmete açıldı.
Açılış törenine TDV görevlileri, yerel yetkililer ile köy sakinleri katıldı.
TDV yurt dışı temsilcisi İlyas Bulut, yaptığı açıklamada, TDV'nin Makarato köyü sakinleri için su kuyusu ve mescidin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.
30 BİN KİŞİ YARARLANACAK
Bulut, bölgedeki yaklaşık 30 bin kişinin temiz içme suyuna erişimine katkı sağlayacak kuyunun, köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.
TDV tarafından aynı proje kapsamında inşa edilen mescidin 130 metrekare büyüklüğünde olduğunu kaydeden Bulut, mescidin bölge halkının ibadet ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal dayanışmaya da katkı sunmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Bulut, TDV'nin Afrika başta olmak üzere ihtiyaç duyulan coğrafyalarda insani yardım, eğitim ve dini hizmetlere yönelik projelerini sürdürdüğünü ifade etti.
