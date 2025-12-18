  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
İSLAM Türkiye Diyanet Vakfı, gönülleri fethetti! Nijerya'da 30 bin kişi için su kuyusu ve mescit açıldı
İSLAM

Türkiye Diyanet Vakfı, gönülleri fethetti! Nijerya'da 30 bin kişi için su kuyusu ve mescit açıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye Diyanet Vakfı, gönülleri fethetti! Nijerya'da 30 bin kişi için su kuyusu ve mescit açıldı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), suya ulaşmakta güçlük çeken coğrafyalarda yürütülen "Bir Damla Bir Hayat" projesi kapsamında Nijerya'da su kuyusu ve mescit açtı.

Başkent Abuja'ya yaklaşık 180 kilometre mesafedeki Nasarawa eyaletine bağlı Makarato köyünde düzenlenen programla mescit ibadete, 60 metre derinliğe sahip su kuyusu hizmete açıldı.

Açılış törenine TDV görevlileri, yerel yetkililer ile köy sakinleri katıldı.

TDV yurt dışı temsilcisi İlyas Bulut, yaptığı açıklamada, TDV'nin Makarato köyü sakinleri için su kuyusu ve mescidin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

30 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Bulut, bölgedeki yaklaşık 30 bin kişinin temiz içme suyuna erişimine katkı sağlayacak kuyunun, köy halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi.

TDV tarafından aynı proje kapsamında inşa edilen mescidin 130 metrekare büyüklüğünde olduğunu kaydeden Bulut, mescidin bölge halkının ibadet ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal dayanışmaya da katkı sunmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Bulut, TDV'nin Afrika başta olmak üzere ihtiyaç duyulan coğrafyalarda insani yardım, eğitim ve dini hizmetlere yönelik projelerini sürdürdüğünü ifade etti.

6’sı Alman, 5’i Rus, 4’ü Ukraynalı farklı ülkelerden 20 kişi Müslüman oldu: Tatile geldiler hidayete erdiler
6’sı Alman, 5’i Rus, 4’ü Ukraynalı farklı ülkelerden 20 kişi Müslüman oldu: Tatile geldiler hidayete erdiler

İslam

6’sı Alman, 5’i Rus, 4’ü Ukraynalı farklı ülkelerden 20 kişi Müslüman oldu: Tatile geldiler hidayete erdiler

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu
CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

Gündem

CHP’nin şarkıcısına at çarptı! Az kalsın nalları dikiyordu

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!
Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

Ekonomi

Enerji Bakanı, elektrik faturalarında merak edilen o soruyu cevapladı: Abonelerin yüzde 94’üne devlet desteği devam edecek!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23