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Gündem İmam, cuma hutbesinde fena bombaladı! Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur apışıp kalacak
Gündem

İmam, cuma hutbesinde fena bombaladı! Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur apışıp kalacak

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, cuma hutbesinde bir imamın Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un deprem sonrası yaptığı bağışlar için sarf ettiği sözler yer aldı. İmamın videoda, ''Sizler 500 milyarlık adamsınız. 500 milyarla mı ülkeyi kurtaracaksınız'' ifadelerini kullandığı duyuluyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 13:53:00 -
İmam, cuma hutbesinde fena bombaladı! Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur apışıp kalacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda ilimizde büyük yıkım yaşandı. Deprem bölgesinde halen arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedeler içinse yardımlar toplanıyor.

Son olarak "Türkiye Tek Yürek" kampanyası düzenlenmiş ve depremzedeler için 100 milyardan fazla bağış toplanmıştı. Afet bölgesine yardım ulaştırarak bağış toplayan AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur da bu kampanyaya katılarak 500'er bin lira bağışladıklarını açıklamıştı.

Gündem olan video

Bu gelişmelerin ardından dün cuma hutbesinde bir imamın Levent ve Uğur'u kastederek, ''500 bin TL nedir ya, ben de çıkarır çat diye bağışlarım 500 bin lirayı. Devleti 500 bin lirayla mı kurtaracaksınız? Birlik olma zamanı" ifadelerini kullandığı bir video gündeme geldi.

 

 

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