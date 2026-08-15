  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti! Devlet Bahçeli’den AK Parti’nin 25. kuruluş yılına özel çelenk Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında sıcak gelişme Haçlı zihniyetinin Afrika'daki piyonu kurtarıldı! Trump'tan misyoner Rideout açıklaması! Tarihi günde Erdoğan’a büyük müjde! Abdullah Özdemir açıkladı Meclis’te dengeler altüst oldu! O parti yeniden kritik eşiği geçti İsrail'den Batı Yaka için skandal karar! Mansur’dan toplu ulaşıma yüzde 14,30'luk zam! İşte yeni tarifeler... Bakırhan’dan o iddialara tepki: Bu, Sayın Erdoğan'a da Bahçeli’ye de haksızlıktır!
Kobi İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!
Kobi

İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA) 10 milyon TL bütçeli Yalın Dönüşüm Teknik Destek Programı, Trabzon’daki imalat sanayisi temsilcilerine tanıtıldı.

Trabzon’da imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yeni destek programının ayrıntıları açıklandı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Yalın Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında, imalat sanayinde faaliyet gösteren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 

Toplantının açılışında konuşan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, daha iyi ve kaliteli üretim yapılabilmesi için firmaların alacağı danışmanlık hizmetine destek verileceğini vurgulayarak, "Dünyada rekabet çok hızlı gelişiyor. Firmalarımızın da bu değişime ayak uydurması için desteklerden yararlanmasını önemsiyoruz. Trabzon’da KTÜ ile ortak yapmayı düşündüğümüz Model Fabrika aslında firmaların üretim süreçlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak. Bu anlamda Model Fabrika’nın da bir an önce faaliyete başlaması için çalışıyoruz. Ayrıca firmalarımızın danışmanlık hizmetini Trabzon’dan alması için de çalışmalarımız olacak" dedi.

 

DOKA Planlama, Tanıtım ve Koordinasyon Birim Başkan Vekili Mehmet Sezgin’in de yer aldığı toplantıda DOKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi Uzmanı Oğuzhan Şatır tarafından katılımcılara programla ilgili bilgi verildi ve soruları yanıtlandı.

 

DOKA’nın destek programıyla TR90 Bölgesi imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel verimliliklerinin artırılması; KOBİ’lerin yalın olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi ve işletmelerde sürekli iyileştirme kültürünün geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Program kapsamında işletmelerin mevcut durumlarının belirlenmesine yönelik Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi (YODA) ve yalın dönüşüm yol haritası hazırlanmasının yanı sıra; yalın üretim, süreç standardizasyonu, KAİZEN, 5S, performans yönetimi, OEE, SMED, TPM ve değer akış haritalama gibi alanlarda uygulama ve danışmanlık desteği sağlanacağı belirtildi.

 

Toplam bütçesi 10 milyon TL olan program kapsamında proje başına KDV dâhil azami 500 bin TL destek sağlanabileceği, programdan, NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre C - İmalat sektörü altında faaliyet gösteren ve aktif üretim faaliyetini sürdüren KOBİ’lerin yararlanabileceği vurgulandı.

Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor
Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor

Kobi

Bursa’da 5 bin KOBİ için dev hamle! Dünyaya örnek olacak üretim üssü kuruluyor

Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler
Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler

Gündem

Kimlik avı, dolandırıcılık ve finansal tehditler artıyor! Siber çetelerin yeni hedefi KOBİ’ler

Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak
Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak

Kobi

Sigorta sektöründe yeni dönem hazırlığı! KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23