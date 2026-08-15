İmalatçı KOBİ’lere 500 bin TL’ye kadar destek!

Trabzon’da imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yeni destek programının ayrıntıları açıklandı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Yalın Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında, imalat sanayinde faaliyet gösteren Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, daha iyi ve kaliteli üretim yapılabilmesi için firmaların alacağı danışmanlık hizmetine destek verileceğini vurgulayarak, "Dünyada rekabet çok hızlı gelişiyor. Firmalarımızın da bu değişime ayak uydurması için desteklerden yararlanmasını önemsiyoruz. Trabzon’da KTÜ ile ortak yapmayı düşündüğümüz Model Fabrika aslında firmaların üretim süreçlerinin gelişmesinde önemli rol oynayacak. Bu anlamda Model Fabrika’nın da bir an önce faaliyete başlaması için çalışıyoruz. Ayrıca firmalarımızın danışmanlık hizmetini Trabzon’dan alması için de çalışmalarımız olacak" dedi.

DOKA Planlama, Tanıtım ve Koordinasyon Birim Başkan Vekili Mehmet Sezgin’in de yer aldığı toplantıda DOKA Sürdürülebilir Kalkınma Birimi Uzmanı Oğuzhan Şatır tarafından katılımcılara programla ilgili bilgi verildi ve soruları yanıtlandı.

DOKA’nın destek programıyla TR90 Bölgesi imalat sanayisinde faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel verimliliklerinin artırılması; KOBİ’lerin yalın olgunluk seviyelerinin yükseltilmesi ve işletmelerde sürekli iyileştirme kültürünün geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Program kapsamında işletmelerin mevcut durumlarının belirlenmesine yönelik Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi (YODA) ve yalın dönüşüm yol haritası hazırlanmasının yanı sıra; yalın üretim, süreç standardizasyonu, KAİZEN, 5S, performans yönetimi, OEE, SMED, TPM ve değer akış haritalama gibi alanlarda uygulama ve danışmanlık desteği sağlanacağı belirtildi.

Toplam bütçesi 10 milyon TL olan program kapsamında proje başına KDV dâhil azami 500 bin TL destek sağlanabileceği, programdan, NACE Rev.2 sınıflandırmasına göre C - İmalat sektörü altında faaliyet gösteren ve aktif üretim faaliyetini sürdüren KOBİ’lerin yararlanabileceği vurgulandı.