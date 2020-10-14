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Ekonomi İmalat sanayisinde en fazla üretim artışı tütünde gerçekleşti
Ekonomi

İmalat sanayisinde en fazla üretim artışı tütünde gerçekleşti

İmalat sanayi sektörü endeksi kapsamında, tütün ürünleri imalatı ağustosta yıllık bazda yüzde 30,2, diğer imalatlar yüzde 26,7, diğer metalik olmayan ürünlerin imalatı yüzde 23,4 yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 11:03:06 -
İmalat sanayisinde en fazla üretim artışı tütünde gerçekleşti

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - İmalat sanayi sektörü endeksi kapsamında ağustosta hesaplanan alt sektörler arasında oransal olarak en fazla tütün ürünleri imalatı arttı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, mayıs ayından itibaren yeniden yükseliş trendine giren sanayi üretiminin güçlü performansı ağustosta da devam etti.

Ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 10,4 artış gerçekleşti. Alt sektörlerin yıllık değişimleri incelendiğinde, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 yükselerek sanayi üretimindeki artışa en yüksek katkıyı yaptı.

İmalat sanayi sektörü endeksi kapsamında hesaplanan alt sektörler göz önünde bulundurulduğunda ise oransal olarak en fazla artış tütün ürünleri imalatında oldu. Bu ürün grubunda endeks yıllık bazda yüzde 30,2 arttı. Söz konusu endeksi yüzde 26,7 ile diğer imalatlar, yüzde 23,4 ile diğer metalik olmayan ürünlerin imalatı izledi.

- Sadece 3 alt sektörde gerileme görüldü

Endeksin en fazla artış gösterdiği diğer imalat sanayi alt sektörleri ise yüzde 22,7 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yüzde 21 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman, yüzde 20,4 ile fabrikasyon metal ürünleri oldu.

Öte yandan bu dönemde bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı yüzde 25,6, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yüzde 3,7, deri ve ilgili ürünlerin imalatı yüzde 3,5 ile imalat sanayisinde düşüş gösteren 3 alt sektör olarak sıralandı.

Ağustos ayında imalat sanayi alt sektörlerinin yıllık bazda değişim oranları şöyle:

Alt sektörler

Değişim oranı (yüzde)

Tütün ürünleri imalatı

30,2

Diğer imalatlar

26,7

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

23,4

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

22,7

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

21,0

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı

20,4

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

20,2

Ağaç, ağaç ve mantar ürünleri

19,7

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

16,6

Mobilya imalatı

16,2

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

13,0

Tekstil ürünleri imalatı

12,3

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

11,9

Diğer ulaşım araçlarının imalatı

10,0

Ana metal sanayii

9,2

Elektrikli teçhizat imalatı

8,1

Gıda ürünleri imalatı

7,6

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

7,5

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

4,9

İçeceklerin imalatı

2,2

Giyim eşyaları imalatı

0,5

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

-3,5

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

-3,7

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

-25,6



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