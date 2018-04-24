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İmalat sanayide kapasite kullanımı düştü

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, Nisan ayında bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak yüzde 77.3 düzeyine düştü.

24 Nisan 2018 Salı 20:40
İmalat sanayide kapasite kullanımı düştü

Merkez Bankası verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 1.4 puan azalarak yüzde 77.7 düzeyine indi.

Aynı dönemde mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, yatırım malları, ara mallar ile gıda ve içeceklerde azaldı.

Bu dönemde mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, yatırım malları, ara mallar ile gıda ve içeceklerde azaldı. (Grafik)

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 20:40
  1. ekonomi
  2. imalat sanayi
  3. nisan

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