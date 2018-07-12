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İltihaplı romatizma kadınlarda daha sık görülüyor

Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, "Erkeklere oranla kadınlarda 3 kat daha fazla görülen hastalık başlangıcından 10 yıl sonra hastaların 3'te 1'ini çalışamaz hale getiriyor'' dedi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:45
İltihaplı romatizma kadınlarda daha sık görülüyor

Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, erkeklere oranla kadınlarda 3 kat daha fazla görülen ve halk arasında iltihaplı romatizma olarak bilinen romatoid artrit hastalığının başlangıcından 10 yıl sonra hastaların 3'te 1'ini çalışamaz hale getirdiğini aktardı.

Prof. Dr. Hamuryudan, romatoid artritin, kişinin vücudunu enfeksiyonlardan ve hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemini zayıflatarak, eklemler ve çevresindeki dokuları tahrip etmesinden kaynaklandığını belirtti.

Başlangıçta eklemlerde ağrı, şişlik, ısı artışı ve kızarıklık gibi belirtilerle kendini gösteren hastalığın kontrol altına alınmadığında eklemlere yayılan ve eklem harabiyetini ortaya çıkaran ciddi bir sağlık sorunu olarak kendini gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Hamuryudan, romatoid artritin tüm dünyada her bin kişiden 5'inde görüldüğünü vurguladı. Prof. Dr. Hamuryudan, hastalığın nedeninin kalıtsal ve çevresel faktörlerle bağlantılı olduğuna işaret ederek, romatoid artritin özellikle orta yaş ve genç yaş hastalığı olduğununu söyledi.

''Erkeklere oranla kadınlarda 3 kat daha fazla görülen hastalık başlangıcından 10 yıl sonra hastaların 3'te 1'ini çalışamaz hale getiriyor'' diyen Prof. Dr. Hamuryudan, araştırmaların hastaların yarısında 25 yıl içinde engellilik geliştiğini gösterdiğini aktardı. En sık görülen iltihabi eklem hastalığı olan romatoid artritin erken teşhis ve doğru tedavi edilmediği takdirde, hastaların ruhsal durumlarını ve sosyal yaşamlarını olumsuz yönde etkileyerek yaşam, standartlarını düşürdüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Hamuryudan, şunları söyledi:

HASTALIK ÖMÜR BOYU SÜRÜYOR

''Bu hastalık geldi mi gitmez ve bir ömür boyu sürer. İş gücü kaybı ve sakatlığa yol açar. Türkiye'de binde 36 gibi bir oranda görülüyor. Daha çok 30-50 yaş arasındaki kişileri etkiliyor. Hastalık erken teşhis edilmediğinde eklemlerde geri dönülemez tahribatlara yol açıyor. Bu durum, hastaların ruhsal durumlarını ve sosyal yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor.''

Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, hastalığın, eklemlerde ağrı ve şişliğin yanı sıra yorgunluk, özellikle sabahları eklemlerde hareketsizlik ile kendini gösterdiğini vurgulayarak, kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterebilen hastalığın kıkırdak, kemik, tendon ve bağlarda harabiyete yol açtığını, zamanla iç organları etkilediğini belirtti. Nedeni tam olarak bilinmeyen hastalığa zemin yaratan en önemli risk faktörünün sigara içmek olduğuna da işaret eden Prof. Dr. Hamuryudan, ''Kalıtsal faktörlerin de rol oynadığı hastalık en çok orta yaştaki kişilerde görülüyor'' dedi.

 

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 17:45
  1. iltihaplı romatizma
  2. Prof. Dr. Vedat Hamuryudan

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