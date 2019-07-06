İltihaplı eklem romatizma tedavisi bitkisel kür

İltihaplı eklem romatizması olanlar bitkisel kürü merak ediyor. İltihaplı romatizma tedavisi var mı? 20 tane kurutulmuş kiraz sapını (kiraz sapını bulamayan mısır püskülünü kullanabilir) 4 dakika bir buçuk bardak suda kaynatıyorsunuz üzerine 6 gram ısırgan ilave ediyorsunuz. Yine 4 dakika böyle kaynıyorsunuz. Bu kür ılıyınca içebilirsiniz. İlk bir haftada sabah akşam yemekten önce akşam yatmadan önce de karabaş çayını içebilirsiniz. Birinci haftadan sonra kiraz kürünü bire düşürülecek.

İltihaplı romatizma (Romatoid artrit), eklem ağrısına ve vücudunuzda kalıcı hasara neden olabilecek otoimmün (bağışıklık sistemi kaynaklı) bir hastalıktır. Sabahları 30 dakikadan fazla süren eklem katılığı. El eklemleri başta olmak üzere bir veya daha fazla eklemde uzun süren şişlikler. Eklemin kavranıp sıkılmasıyla artan duyarlılık ve ağrılar. Bu belirtiler ile karşılaşıyorsanız iltihaplı eklem romatizması görülme olasılığı artmaktadır. Bu tarz şikayetleriniz varsa Romatoloji bölümüne gidebilirsiniz. İltihaplı eklem romatizması, bedenimizin hareketini sağlayan eklemlerde hareket sınırlanmasına yol açarak, eklemlerde tutulmaya yol açan bir romatizma türüdür. El ve ayaklarda şişme iltihaplı eklem romatizmasının ilk ve en önemli belirtileri arasındadır. El ve ayak eklemlerinde şekil bozuklukları, eklemlerde büyüme, sertleşme ve bölgede his kaybı oluşur. Eklem bölgeleri haricinde deri altında bezelye büyüklüğünde şişlikler görülebilir. Başlangıçta el ve ayaklarda oluşan şişlikler zamanla omuz, bacaklar ve kalça gibi bölgelere yayılarak ciddi ağrılara yol açar. Hastalık ilerledikçe ağrılar nedeniyle hareket kısıtlaması yaşanır. Bu belirtilerin dışında yorgunluk, halsizlik, kansızlık gibi yakınmalar da görülebilir.

İltihaplı ekrem romatizma hastalığı nasıl tedavi edilir?

İltihaplı eklem romatizması için kesin bir tedavi şekli bulunmamaktadır. Tanı ile beraber düzenli egzersiz programına başlanmalı ve sadık kalınmalıdır. Aksi halde hasta hareket kabiliyetini tamamen kaybedebilir.

İlaç tedavisinde iltihap kurutucu etkisi olan kortizon tarzı ilaçlar ve yeni geliştirilen ilaçlar. kullanılır. Ancak bu ilaçların yan etkileri nedeniyle doktor gözetiminde dozu ayarlanarak kullanılmalıdır. Kortizon içerikli ilaçlar hastada ciddi anlamda kiloya yol açabileceğinden ilaçların dozu çok dikkatli ayarlanmalıdır. Ağrıların şiddetlendiği dönemlerde ağrı kesici iğneler uygulanabilir ancak hastalığı tedavi etmek için yeterli bir yöntem değildir. İltihaplı eklem romatizmasında uygulanan tüm tedavi seçenekleri hastanın şikayetlerini azaltmak ve yaşam kalitesini arttırmak yönündedir. İltihaplı eklem romatizmasında son evrede cerrahi seçenekte kullanılabilir. Cerrahide kemik yapısı düzeltilerek hastaya protez takılabilmektedir. Cerrahi operasyon ile eklem hareketleri az da olsa düzeltilebilmektedir.