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İlter Kuş kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter Kuş atandı. 2011-2014 yılları arasında Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde bulunan İlter Kuş kimdir? İlter Kuş nereli ve kaç yaşında? İlter Kuş daha önce nerelerde görev yaptı?

27 Aralık 2018 Perşembe 11:17
İlter Kuş kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlter Kuş atandı. 2011-2014 yılları arasında Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde bulunan İlter Kuş kimdir? İlter Kuş nereli ve kaç yaşında? İlter Kuş daha önce nerelerde görev yaptı?

İlter Kuş kimdir?

İlter Kuş, 1970 yılında Adana’da doğdu. İlk ve orta dereceli eğitimini Adana’da tamamladı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. 1995 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı. 1995 yılı sonunda aynı anabilim dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1999 yılında doktorasını tamamladı. 2000 yılında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2005 yılında Doçentlik ünvanını aldı. 2009 yılında Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2010 yılında Profesörlük ünvanını aldı. 2009 yılından bu yana Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığını, 2013 yılından bu yana Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığını sürdüren Prof. Dr. İlter Kuş, 2010-2011 yılları arasında İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2011-2014 yılları arasında da Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Yaptığı deneysel çalışmalarla nöroendokrin sistem üzerinde yoğunlaşan Prof. Dr. İlter KUŞ’un, SCI ve SCI-Expanded kapsamındaki uluslararası makale sayısı 46, ulusal hakemli dergilerdeki makale sayısı 48’dir. 100’ün üzerinde ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır. Uluslararası makaleleri 583 adet atıf alan Prof. Dr. İlter Kuş’un h-indeksi 15’tir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:17
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