İllet ittifakında yeni çatlak! 30 kişi daha istifayı basıp AK Parti'ye geçti

CHP ve İYİ Parti'nin, PKK'nın siyasi ayağı HDP ile birlikte yaptıkları örtülü ittifakları, partilere kan kaybettirdi. CHP ve İYİ Parti'den istifa eden 30 kişi, AK Parti saflarına katıldı.

AK Parti Çine İlçe Başkanı Mehmet Tosun, ilçe binasında düzelenen törende yaptığı konuşmada, Çine'nin artık değişim istediğini, bunun tüm kamuoyunda dillendirildiğini belirtti.

"Herkesi bekliyoruz"

Tosun, "Buradaki mesele artık parti meselesi olmaktan çıkmıştır. Herkese kapımızı, gönlümüzü, kalbimizi açıyoruz. Bu siyasi oluşumda herkese yer vardır. Bizim derdimiz belediyeyi kazanmak değil, Çine'yi kazanmaktır. Bu yeni katılımlar ile bu hedefimize daha çok yakınlaştık ve güçlendik. Herkesi bekliyoruz." dedi.

Rozet takıldı

AK Parti Çine Belediye Başkan adayı Celal Özden ise yeni üyelerin kendilerine güç vereceğini, ilçeyi kalkındırmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından 30 kişiye AK Parti rozeti takıldı.