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İllegal bahse ve kumara MASAK merceği

MASAK tarafından illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında geçen yıl toplam 420 milyon lira tutarındaki işlemlerin önüne geçildi.

26 Mayıs 2019 Pazar 12:19
İllegal bahse ve kumara MASAK merceği

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bilişim sistemleriyle işlenen illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında geçen yıl toplam tutarı yaklaşık 420 milyon lira olan 33 bin 852 işlemin önüne geçildi.

Adli makamlar ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na intikal ettirilen mali tespit raporları ve bilgi notları uyarınca 12 bin 240 kişinin bankalar nezdindeki yaklaşık 223 milyon lirasına el konuldu.

Farkındalık arttı

Farkındalığın arttırılması ve elektronik bildirim uygulamasının yaygınlaştırılması sayesinde 2017’de 176 bin 411 olan şüpheli işlem bildirim sayısı, 2018’de 222 bin 743’e ulaştı. Bildirimlerin yüzde 99,53’ü finansal kuruluşlardan geldi.

İhbar yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 2016 ile 2017’de adli ve kolluk araştırma talebi sayısında görülen ciddi artış eğilimi 2018’de de devam etti. Geçen sene terör veya terörizmin finansmanı konulu 22 bin 317 bildirim alınırken, bunların 22 bin 18’i FETÖ ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunması şüphesiyle gönderildi.

Dosya sayısında hissedilir yükseliş

Terörün finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında sonuçlandırılan dosya sayısı 23 bin 893’e yükseldi. Bu kapsamda analize tabi tutulan kişi sayısı 85 bin 229 olarak kayıtlara geçti. Yapılan analiz, değerlendirme ve inceleme çalışmaları sonucunda 2018 yılında 279 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 12:19
  1. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
  3. elektronik bildirim uygulaması
  4. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  5. 15 Temmuz darbe girişimi

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