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Eğitim İlkokullar yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Eğitim

İlkokullar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde son bir buçuk yıldır okullar çok az açık kaldı. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam etti. 2021-2022 eğitim öğretim yılına kısa bir zaman kala aileler, okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Bu sene yüz yüze eğitim olur mu?

Yeniakit Publisher
2021-08-10 16:02:00 -
İlkokullar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci online eğitime katıldı. Aileler yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki, ilkokullar yüz yüze eğitime başlar mı?

İlkokullar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 6 Eylül’de okullar açılacak. 1.sınıflar ise 31 Ağustos’ta ders başı yapacak.

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, “Eylülde okulların açılmasını sağlamak ve çocuklarımızın eğitim hakkının devam etmesi gerekiyor. Online süreçte elimizden geldiğince eğitim desteklense de yüz yüze de olduğu kadar etkili bir eğitim yapmak çok mümkün değil. İlk hedefimiz okulları açabilmek için gerekli desteği sağlamak” dedi.

Prof. Dr. Turan, “Dünyada aşı trendine bakacak olursanız aşı yaşını 15 hatta 12 yaşa kadar indiren ülkeler var. Biz ilk etapta 15 yaşa kadar indirip 12-15 yaş arasında da yüksek riskli hastalığı olan çocuklar için aşılama konusunu konuşuyoruz. Bu konuda net bir karar alınacak yakın zamanda. Okulların açılmasından önce olması hedefimiz. İlk etapta 15 yaşa kadar 12-15 yaş arasında da yüksek riskli grubu aşılama planı var” diye konuştu.

 Yüz yüze eğitime ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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