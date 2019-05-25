0553 313 94 23

İlkokulda skandal görüntüler! Bakanlık hemen harekete geçti

Çankırı'da ilkokul müdürü Ö.Ü, kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:31

Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki bir ilkokulda, İstiklal Marşı töreninde kürsüye çıkardığı öğrencilere şiddet uygularken görüntülenen okul müdürü Ö.Ü., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden alındı.

Olay, 8 Mart günü Yapraklı ilçesindeki Yukarıöz İlkokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ö.Ü, cuma günü okul çıkışı İstiklal Marşı töreninde kürsüye çağırdığı öğrencilere şiddet uyguladı. Bir velinin cep telefonu ile görüntülediği olayda Ö.Ü., iki öğrenciye art arda tokat atarken, başka bir öğrenciyi de kulaklarından tutup havaya kaldırdı. İstiklal Marşı için sıraya giren diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Olay büyük tepki çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı: Görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Müdürün görevden alındığını, hakkındaki adli sürecin de devam ettiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Çankırı'daki bir ilkokulumuzda öğrenci velisi tarafından görüntülenen ve televizyon haberleriyle medyaya yansıyan vahim görüntülerle ilgili olay 8 Mart 2019 cuma günü yaşanmıştır. Olayla ilgili olarak Bakanlığımız müfettişleri tarafından başlatılan inceleme/soruşturma sonucu söz konusu kişinin yöneticilik görevi üzerinden alınmış olup, hakkındaki adli süreç devam etmektedir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:31
  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. Çankırı
  3. müdür
  4. öğretmen
  5. dayak
  6. skandal

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn25 dk önce
    bayağı sert vuruyor şerefsize bak. kendi çocuğuna vurabilirmi böyle. benim çocuğuma vuracak ha ben onu çıktığı........ sokarım . böylelerini özelmi seçiyor devlet müdür olarak hemde.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bir babanın en acı anı!
  1. Bir babanın en acı anı!
  2. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
  3. 1915 Çanakkale Köprüsü Lapseki Keson..
  4. "Suudi Arabistan'ın alimleri idam..
  5. PSG, Tuchel ile devam edecek
  6. Hükümet harekete geçti! Dört koldan..
  7. TSK, Irak'taki PKK hedeflerini vurdu
  8. Tarlasını işlerken 5 bin yıllık tarihi..
  9. Müşteri hizmetlerinin verdiği cevabı..
  10. Afganistan'da sel felaketi: 21 ölü
  11. Tedavi gören çocuklar, acil kan bekliyor
  12. Denizli’de eski sağlık ocağı binasında..
  13. Ankara’da 14. geleneksel ’Birlikte..
  14. Bataklığa saplanan leylek, ölmek..
  15. Manavgat Emniyetinden şehitler için..
  16. Büyükşehir Belediye Erzurumspor,..
  17. MHP’den “Gönül Sofrası” temalı iftar..
  18. Tatbikat dönüşü Barbaros Hayrettin..
  19. Senegalli genç kadın sahur yapıp..
  20. Antalya’da sahte içki operasyonu: 2..
  21. Gözler Dorukhan’da, yönetim beklemede
  22. Bingöllüler iftarda buluştu
  23. Darende İlçe Emniyet Personeli iftarda..
  24. Numune Hastanesi, Acil bölümüne hasta..
  25. Hollandalı Pierre’in ilk Ramazanı
  26. Motosiklete çarpmamak için refüje..
  27. Vali Su, Tarsus Ceza İnfaz Kurumları..
  28. Marcelo’dan transfer cevabı
  29. 118 yıldır birlikte iftar açıyorlar
  30. Narlıdere’deki kooperatiflerde yıkım..
Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
ABD 4 bin 500 askerle Dedeağaç'a yanaştı!
ABD 4 bin 500 askerle Dedeağaç'a yanaştı!
İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi

Günün Karikatürü

25 Mayıs 2019
Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı