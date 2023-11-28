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Aktüel İlkokulda hobi olarak başladı, şimdi Türkiye’nin dört bir yanına satıyor!
Aktüel

İlkokulda hobi olarak başladı, şimdi Türkiye’nin dört bir yanına satıyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 18:06:00 -
İlkokulda hobi olarak başladı, şimdi Türkiye’nin dört bir yanına satıyor!

Akif Metin, ilkokul yaşlarında hobi olarak başladığı çiftçiliği mesleği haline getirdi. Metin’in ürettiği büyükbaş hayvanlar Türkiye’nin birçok yerinden büyük ilgi görüyor.

Çankırı’nın Eldivan ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Akif Metin, ilkokul döneminde hobi olarak öğrendiği çiftçiliği mesleği haline getirdi. Dedesinden miras kalan çiftlikte hayalini gerçekleştiren Metin’in özenle yetiştirdiği büyükbaş hayvanlara Türkiye’nin farklı illerinden talep gelmeye başladı. Mesleğinde kendini kısa sürede geliştiren Metin, çeşitli büyükbaş ırklarına gelen talepleri karşılamaya başladı. Metin, ürettiği büyükbaş hayvanları Türkiye genelindeki büyük çiftlikler ve firmalara gönderiyor.

“Hobi olarak başladığım çiftçiliği ticarete çevirdim”

Mesleğin dedesinden miras kaldığını kaydeden Metin, “Hayvancılık, bana dedemden miras kalan bir meslek. İlkokul yaşlarımda hobi olarak başladığım çiftçiliği ticarete çevirdim. Hayvanları burada beslerken gerçekten çok mutlu oluyorum. Aynı şekilde benden hayvan alanlar da bu sevince ortak oluyorlar. Hayvanları sevmeyen insanlar bu tozun, toprağın içinde duramazlar. Ben de işi severek en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Burada büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum” dedi.


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“Türkiye genelindeki büyükbaş besi çiftliklerine ve çeşitli firmalara gönderiyorum”

Satın aldığı buzağıları özenle yetiştirdiğini belirten Metin, “Daha çok, Çankırı’da üretilmiş olan kaliteli buzağıları çiftliğime alarak Türkiye genelindeki büyükbaş besi çiftliklerine ve çeşitli firmalara gönderiyorum. Genelde almış olduğumuz hayvanlar etçil ırklar, simental, limuzin, şarole üretimi yapılıyor. Erkekleri besicilere temin ediyorum, dişileri ise damızlık ayırıyorum. Türkiye genelinde damızlık isteyen üreticilere de burada temin ediyorum. Bu hayvanlar yaylalarda doğup yayalarda yetişen, dengeli sütlerini emen ve gelişimini hızlı sağlayan hayvanlar” diye konuştu.

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