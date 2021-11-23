İlkokulda akıllara durgunluk veren olay! Sınıf basan veli 9 yaşındaki öğrencinin kulağını çekip tehdit etti

Rabia ATEŞ yeniakit.com.tr

İstanbul Üsküdar’da Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu’nda yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. İki arkadaş arasında yaşanan tartışma sonrası öğrenci velisi, sınıfta arkadaşlarının gözü önünde, diğer öğrencinin kulağını çekerek tehdit etti.

Edinilen bilgiye göre, Üsküdar’da bulunan Şehit Mehmet Yılmaz İlkokulu’nda Şahin Külek adında bir veli, iki çocuk arasında yaşanan tartışma sonrası sınıfı bastı.

Kulağını çekip tehdit etti

Öğrencilerin okula giriş saatinde sınıfa gelen Külek, çocuğuyla tartıştığı gerekçesiyle diğer öğrencinin bir süre boyunca sert bir şekilde kulağını çekip büktü. 9 yaşındaki F.K.D.’nin canını acıtan veli, daha da ileri giderek arkadaşlarının gözü önünde öğrenciyi tehdit etti. Veli Külek’in, ‘Bir daha yaparsan karşında beni bulursun’ diyerek tehdit savurduğu öğrenci ise korktuğu için durumu ailesine açıklayamadı.

Öğretmen: Olayı kendi aramızda hallettik

2 hafta önce yaşanan olay çocuğun, ağzından kaçırmasıyla ortaya çıkarken, canının acıdığını ve korktuğu için ailesine bir şey açıklayamadığını belirten F.K.D., öğretmeninin de durumdan haberdar olduğunu söyledi. Olayın ortaya çıkmadan önce çocuklarının yaşadığı korkuya ve tek başına yatamamasına anlam veremediklerini kaydeden aile, iki hafta önce yaşanan olayı öğrendiklerinde şoke oldu.

Ailenin, çocuklarına yapılanı öğrenmesinin ardından konuştukları öğretmen ise olayı kendi aralarında hallettiklerini belirtti.

'Çocuğum arkadaşlarının gözü önünde rencide edildi'

Mağdur öğrencinin velisi Ç.D., “Olayı duyduğumuzda kulaklarımıza inanamadık. Çocuklar kendi aralarında oyun da oynar, kavga da eder, şakalaşır da… Ancak bir velinin buna müdahale etmesi akıl alır bir şey değil. Çocuğum bize, olay yaşandığında korkusundan söyleyememiş. İki hafta sonra ağzından kaçırdı. Arkadaşlarının gözü önünde çocuğumun rencide olmasına neden olan olay, hepimizi çok üzdü. Çocuklarımız için en güvenilir yer olan okullarda böyle bir durumun yaşanması ise daha da üzücü." ifadelerini kullandı.

Aile şikayetçi olacak

Yaşananların ardından çocuğunun korktuğunu ve psikolojisinin etkilendiğini belirten anne Ç.D., ilgili makamlara şikayette bulunacaklarını belirtti.

Salgını hiçe saydı

Öte yandan koronavirüs salgını döneminde Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin devam etmesi adına okullarda tedbirleri sıkılaştırırken, bir velinin sınıfa rahatça girerek başka bir öğrenciye temas etmesi ise dikkat çekti.