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Eğitim İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? 2021-2021 eğitim dönemi başlangıç tarihi
Eğitim

İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? 2021-2021 eğitim dönemi başlangıç tarihi

2021 - 2022 İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ilk kez okula başlamanın heyecanını yaşayacak. Peki, ilk ders zili ne zaman çalacak? Milli Eğitim Bakanlığı anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerin hangi tarihte okula başlayacağını duyurdu. Peki, 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-09 17:52:00 -
İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? 2021-2021 eğitim dönemi başlangıç tarihi

Halen okullarına devam eden veya yeni okula başlayacak olan İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki öğrenciler için meraklı bekleyiş sürüyor. MEB yeni eğitim ve öğretim takviminde okulların başlayacağı tarihi açıkladı. Peki bu yıl okullar ne zaman açılacak?

İlkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak?

MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait takvimini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak. Öte yandan öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 31 Ağustos 2021 başlayacak.

 

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