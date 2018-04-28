İlkokul mezunu er ve uzman erbaş alımı yapılacak! İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlerine devam eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK), bünyesindeki askeri personel eksikliğini gidermek için en az ilköğretim mezunu binlerce alım yapacağını duyurdu. Söz konusu ilan Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapıldı. Peki başvuru genel şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılır?

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

- En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

- Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 tarihi ile 31 Aralık 1998 tarihleri arasında doğanlar),

- Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

- Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi.

HANGİ SINIFLARA ALIM YAPILACAK?

Türk Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı en az ilkokul mezunu binlerce askeri personel alımlarına başladı. Söz konusu ilana göre sözleşmeli er ve uzman erbaş rütbeleri için askeri personel alımı yapılacak. Alım yapılacak sınıflar ise; Hava Savunma, İkmal, Sıhhiye, Bakım, İstihkam, Piyade, Tank, Muharebe, Ulaştırma, Topçu, Veteriner,ve Sözleşmeli Er sınıfları için askeri personel alımları yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Kara Kuvvetleri Komutanlığının askeri personel alımı ilananına başvuru yapacak adaylarım BURAYA tıklayarak çıkan formu eksiksiz doldurmaları gerekmektedir.

Sözleşmeli Er İlanı İçin Tıklayınız...

Uzman Erbaş İlanı İçin Tıklayınız...