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İlkokul bahçesinde skandal görüntüler!

Denizli'de bir ilkokul bahçesinde bir araya gelip köpek dövüştüren gençler mahalleliler tarafından tepki topladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:46
İlkokul bahçesinde skandal görüntüler!

Denizli’nin Çivril ilçesinde bir ilkokul bahçesinde bir araya gelen gençler yasak olan Pitbull cinsi köpekleri dövüştürüyorlar.

Çivril Yukarı Mahalle'de bulunan Kameroğlu Kardeşler Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde Pitbull cinsi köpeklerini dövüştüren üç genç, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Okul saati dışında okul bahçesine getirdikleri köpeklerini sırayla dövüştüren gençler bir taraftan da köpek dövüşünü cep telefonuyla kaydetti. Olayın dönem dönem yaşandığına dikkat çeken ve durumu 155 Polis imdat ihbar hattına bildiren mahalle sakinleri, “Havaların ısınmasıyla birkaç gündür okulun bahçesine bazı gençler geliyor. Yasak olmasına rağmen hepsinde dövüş yapan Pitbul cinsi köpekler oluyor. Bahçede sırayla köpekleri dövüştürüyorlar. Bir kişi de dövüşen köpekleri telefon ile videoya çekiyor. Çocuklarımız köpek geldi mi okul bahçesine giremiyor. Polise bildirdik. İnşallah köpeklere bunu yapanlar bulunur biz de korkmadan çocuklarımızı sokağa çıkarabiliriz” dedi.

DEVRİYELER ARTTI

155 Polis İhbar hattına yapılan ihbar sonrası polislerin okul bahçesi etrafında devriyeleri artırdığı ve köpek dövüşü yapan gençlerin bulunması için çalışma başlattığı belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:46
  1. Denizli
  2. ilkokul
  3. köpek dövüşü

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