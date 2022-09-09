İlkleri yaşayan Ronaldo’ya bir şok daha!

İngiliz ekibi Manchester United, Avrupa Ligi E Grubu maçında sahasında İspanyol takımı Real Sociedad'a 1-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin güçlü ekiplerinden Manchester United evinde Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.

Karşılıklı atakların ve pozisyonların olduğu maçta kazanan taraf Sociedad oldu.

Erik ten Hag yönetiminde Premier Lig'de çıktığı son dört maçı kazanan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa serüvenine kötü başladı.

Karşılaşmaya istekli başlayan United, Sociedad karşısında golü bulamadı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, İspanyol Ekibi adına sahne alan isim Brais Mendes oldu.

İspanyol oyuncu 59. dakikada penaltıdan attığı golle takımını öne geçirdi. Maçta başka gol olmazken, sahadan 3 puan ile ayrılan taraf Real Sociedad oldu.

Ronaldo ilk kez Avrupa Ligi'nde oynadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcu unvanlarının sahibi Cristiano Ronaldo, kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele etti.



