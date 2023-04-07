İlkesizsin Kemal Bey, yalancısın Kemal Bey!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, HDP destekli altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilkesizliğini anlattı, kamuoyunda tepkiye neden olan açıklamalarına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Şunu söyleyen de Kemal Kılıçdaroğlu: “Yurtdışından 300 milyar dolar getireceğim.”

Şunu söyleyen de Kemal Kılıçdaroğlu: “Türkiye’deki yap-işlet-devret modelli projeler niçin dolarla yapılıyor? Ben bunları TL’ye çevireceğim.”

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Soru şu: İngiltere’den, ‘Tefecilerin merkezi’ dediğin Londra’dan getireceğini söylediğin parayı niye TL’ye çevirerek getirmiyorsun?

Tefeciler dolarla gelecek.

Ama Türkiye’nin yüz akı projeler yapılmış bitirilmiş, onları dolardan TL’ye çevireceksin.

Çelişki yok mu, bu işin içinde?

“Yap-işlet-devret modelli projeler” için, “Kamulaştıracağız” açıklamaları da vardı, Kemal Bey’in..

Kamulaştırırsanız, TL’ye çevirme sözünüzü de çiğnemiş olursunuz..

Bu da açık bir çelişki..

Ama Kemal Bey’in çelişkilerini not etmeye kalkarsanız, başınız döner..

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