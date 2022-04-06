İlkbahar mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler nelerdir? İlkbaharda sağlığınıza iyi gelecek 10 gıda

Havaların ısınmaya başlamasıyla artan sürekli uyku isteği, ağrılar, halsizlik ve depresif ruh hâli bahar yorgunluğunun habercisi olabilir. Ama uzmanların tavsiye ettiği 10 gıda ilkbahara iyi bir başlangıç yapmanıza yardım edebilir.

Bahar yorgunluğunun etkilerini azaltmak için yeterli ve dengeli beslenmek gerektiğini söyleyen Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuğba Küçük, bahar yorgunluğu ile baş etmek için mevsim boyunca tüketilmesini tavsiye ettiği gıdalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Su, insan hayatı için oksijenden sonra gelen en önemli ögedir. Su, bir besin maddesi olmasının yanında, içerisinde bulundurduğu mineral ve bileşiklerle vücudumuzdaki her türlü biyokimyasal reaksiyonların gerçekleşmesinde inanılmaz derecede etkin rol oynamaktadır. Ortalama erkekler için yeterli sıvı 3 litre (13 bardak) iken kadınlarda 2-2,5 litre (9 bardak) arasında değişmektedir. Yumurta, anne sütünden sonra vücutta emilen en yüksek protein örüntüsüne sahip gıdadır. İyi ve kaliteli demir deposudur. Vücutta demir eksikliğine bağlı yorgunluk, uykusuzluk ve halsizlik gibi semptomlarınız varsa bu durumun ortadan kalkmasına yardımcı olur. Çilek, su ve posa oranı yüksek olmasından dolayı tokluk hissini artırır ve kan şekerini hızlı yükseltmez. Aynı zamanda potasyum içerdiği için bahar yorgunluğuna iyi gelmektedir. Vücut direncini ve bağışıklığını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir. Ananas, özellikle diyet yapılan dönemlerde ödem atıcı özelliğinden dolayı sıklıkla tüketilmesi tavsiye ediliyor. Lifli yapıda olduğu için bağırsakları çalıştırır ve uzun süre tokluk sağlar. İçerdiği C vitamini miktarı yüksektir. Yapısında bulunan B1 vitamini karbonhidratların enerjiye dönüşümünde rol alır. Kivi, C vitamini içeriği en yüksek meyveler arasında yer alır. Metabolizmayı hızlandırır ve kendinizi daha zinde hissetmenize yardımcı olur. Demir içeriği yüksek gıdalarla tüketildiğinde vücudun demir emilimini artırır. Meselâ kahvaltıda yumurta ile birlikte kivi tüketilebilir. Avokado, Bahar döneminde vücudun azalan vitamin ve mineral yapısını düzenlemek için gerekli olan A, B1, B2, B, B6 C,E, K vitaminlerini ve fosfor, magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko gibi mineralleri içerir. Avokado, omega-6 yağ asitleri içerir ve omega-9 yağ asitlerinden zengindir. Kilo vermeye yardımcı olup aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırıcı potansiyel etkiye sahiptir. Ceviz, fındık ve badem ise, içerdikleri magnezyum, E vitamini ve omega-3 yağ asitleri sayesinde yorgunluğa karşı adeta savaşan besinlerdir. Özellikle antioksidan etkisi olan E vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir. Enginar, halk arasında karaciğer dostu olarak bilinen enginar içerdiği A, C, Niasin, potasyum ve posa sayesinde kişinin zinde olmasını sağlar. Toksinlerin vücuttan uzaklaşmasını sağlar. Bu sayede bahar yorgunluğuna karşı enerjik hissetmenize yardımcı olur. Semizotu, sebzeler arasında omega-3 yağ asitlerinden en zengin gıdadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek bahar yorgunluğuna iyi gelir. Vücudumuzun demir ve kalsiyum depolarının dolu olmasına katkı sağlar. Ayrıca folik asit ve potasyum açısından zengin olduğu için yorgunluğu önleyip, baharı daha enerjik geçirmenizi sağlar."

İlkbahar mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler nelerdir?

İlkbaharın gelmesi ile birlikte meyve ve sebzeler de çeşitlenmeye başlıyor. Havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı ilkbahar aylarında market reyonları renklenmeye ve değişmeye başlıyor. Pek çok sağlıklı meyve ve sebze, sergileniyor.

İlkbahar meyveleri nelerdir?



Günümüzde pek çok meyve ve sebzeye yılın her mevsiminde kolaylıkla ulaşabilme imkanı yakalıyoruz. Fakat meyve ve sebzelerden gereken verimi almak için bunları mevsiminde tüketmeye özen göstermemiz gerekir.



Mevsiminde yediğimiz meyve ve sebzelerin içinde bulunan vitamin ve mineralden en yüksek daha çok yararlanabilmek için her ürünü kendi mevsiminde tüketmeye özen göstermeniz gerekir. Aynı zamanda bu dönemde tüketilen meyve ve sebzeler, en ekonomik, en lezzetli ve en ulaşılabilir olanlardır. İlkbahar meyveleri, yeşil erik, çilek, çağla, elmadır.



İlkbahar sebzeleri



İlkbahar sebzeleri, bezelye, bakla, ıspanak, enginar, marul, kuşkonmaz, havuç, semizotudur. Bu sebzeleri yakından inceleyecek olursak;

Bakla: Vitamin, mineral ve protein bakımından çok zengin bir içeriğe sahiptir. Böbrek hastalıklarının oluşumuna karşı da koruyucudur. Vücuttaki şekerin dengelenmesinde yardımcı olur.

Bezelye: Folik asit, protein, potasyum, fosfor, B1, B2 ve C bakımından oldukça zengindir. Sinir sistemi için çok faydalı etkileri vardır. Karbonhidrat içeriği oldukça yüksek olduğu için dolayı şeker hastası olan kişilerin bu sebzeyi tüketirken miktarını doğru ayarlaması ve aşırıya kaçmaması gerekir.

Enginar: Böbrek, karaciğer, safra kesesi ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur. Kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur. Prostat ve meme kanseri gibi çeşitli kanserlerin oluşumuna karşı koruyucu bir nitelik taşır.

Ispanak: Magnezyum, folik asit, demir, potasyum, A, C, K ve E vitamininden zengin bir kaynağa sahiptir. Enfeksiyonlara karşı direnci arttırmaya yardımcı olur.

Kuşkonmaz: Folik asit içeriği oldukça yüksek olan faydalı bir sebzedir. Kuşkonmaz, içinde bulunan lif miktarı sayesinde sindirime yardımcı olur.

Marul: A, B, C, D vitaminleri içerir ve aynı zamanda içeriğinde yüksek miktarda lif bulunur. Marulun idrar söktürücü bir etkisi vardır ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olur.

Semizotu: Semizotu, sebzeler içinde en yüksek omega-3 miktarına sahiptir. Bu nedenle kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliği vardır. Kolesterol seviyesini dengede tutmaya yardımcı olur.

Yaz mevsiminde yetişen meyve ve sebzeler

Meyveler: Karpuz, kavun, şeftali, kayısı, vişne, kiraz, üzüm, incir, nektarin, mor erik, karadut, böğürtlen, yeşil erik, çilek.

Sebzeler: Taze fasulye, dolmalık biber, sivri biber, patlıcan, salatalık, domates, enginar, kabak, semizotu, börülce, bamya