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İlkay Gündoğan’dan, Dursunbey Belediyespor’a destek

İngiltere’nin Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan ve ailesi, Dursunbey Belediyespor altyapı takımına malzeme desteğini sürdürüyor.

10 Eylül 2019 Salı 15:18
İlkay Gündoğan’dan, Dursunbey Belediyespor’a destek

İngiltere’nin Manchester City takımında forma giyen İlkay Gündoğan ve ailesi, Dursunbey Belediyespor altyapı takımına malzeme desteğini sürdürüyor.


İngiltere’nin Manchester City takımında forma giyen dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, memleketi Balıkesir’in Dursunbey İlçesi’ndeki futbol takımının altyapısına sponsor oldu. Gündoğan Ailesi, Dursunbey Belediyespor altyapı takımına antrenman malzemeleri, forma, ayakkabı ile İlkay Gündoğan’ın kendi adı ve imzasının bulunduğu top ile malzeme yardımında bulunuyor.


İlçeye geçtiğimiz yıllarda kazandırılan İlkay Gündoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilen törenle altyapı oyuncularına yeni spor malzemeleri dağıtıldı. Törene Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanvekili Sadettin Aslan, Dursunbey Belediyespor Başkanı Yusuf Turhan, Gündoğan ailesi adına İlkay Gündoğan’ın babası ve menajeri İrfan Gündoğan katıldı. Sporculara malzemeleri katılımcılar tarafından dağıtılırken, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, memleketini hiçbir zaman unutmayan ve spora her daim destek olan Gündoğan ailesini tebrik etti. Dağıtım töreninin ardından ise Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan adına Başkanvekili Sadettin Aslan, İrfan Gündoğan’a teşekkür plaketi hediye etti.


İlkay Gündoğan, anne ve babasının doğduğu Balıkesir’in Dursunbey ilçesiyle iletişimini hiç koparmazken, bölgedeki futbol takımlarına yaptığı desteği yıllardır sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:18
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