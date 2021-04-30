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Spor İlkay Gündoğan'dan binlerce aileye yardım
Spor

İlkay Gündoğan'dan binlerce aileye yardım

Manchester City'de takımının en golcü isimlerinden biri olan dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan, Ramazan-ı Şerif nedeniyle Endonezya'da 3 bin aileye yardım dağıttı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 14:31:00 -
İlkay Gündoğan'dan binlerce aileye yardım

İngiltere Premier Lig’de Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan anlamlı hareketiyle herkesin alkışını kazandı. Ramazan ayı için Endonezya’daki müslümanlar için 3 bin adet gıda ve yardım paketi gönderdi.

Milliyet'in haberine göre; Kolilerle Endonezya’nın Jakarta şehrine ulaşan yardımlar, durumu olmayanlara tek tek dağıtıldı. Gıda yardımının yanı sıra koronavirüs nedeniyle hijyen ve temizlik ürünleri de verildi. İlkay Gündoğan, Endonezya’daki çocukları da unutmadı. Başarılı futbolcu, eğitim vakıflarına çocuklar için Manchester City formaları hediye etti. Ayrıca çocukların eğitimi için maddi yardımlarda da bulunuldu.

Manchester City de resmi internet sitesi üzerinden paylaşım yaparak, İlkay Gündoğan’ın yardımlarını öne çıkardı ve kutladı. Öte yandan bu yardımlarda Manchester City’nin Endonezya’daki taraftar topluluğunun da destek verdiği aktarıldı.

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