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Spor İlkay Gündoğan'dan anlamlı jest
Spor

İlkay Gündoğan'dan anlamlı jest

Manchester City'nin oyuncusu İlkay Gündoğan, kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde final oynadıkları için ödediği 300 bin avroluk primi, çocukken forma giydiği takımın yeni sahası için bağışladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 05:15:00 -
İlkay Gündoğan'dan anlamlı jest

Gelsenkirchen şehrinin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, belediye başkanı Karin Welge, kulübün ihtiyacı olan suni çim sahanın yapılabilmesi için bağışta bulunan İlkay Gündoğan'a teşekkür etti.

Yapılan bu bağışın projenin yarısını finanse ettiği ve geri kalan kısmın belediye tarafından karşılanacağı duyurularak, "Gündoğan'ın bağışı olmasaydı bu proje tamamlanamazdı" ifadesine yer verildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan'ın amcası ve menajeri olan İlhan Gündoğan, çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği kulübün bir sahaya ihtiyacı olduğunu duyan futbolcunun, çok etkilenip böyle bir bağış yapmak istediğini söyledi.

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